Источник материала: БT

В город над Сожем прибыл "Поезд Победы". Историко-просветительский проект начал путешествие по России в октябре 2020-го с Белорусского вокзала. В нашу страну интерактивный состав приехал 11 июня. В маршруте - все областные центры Беларуси. По сути, это первая в мире иммерсивная инсталляция с эффектом присутствия, которую разместили в подвижном составе. Он включает 12 вагонов, 9 из которых выставочные. Одна из экспозиций посвящена подвигу защитников Брестской крепости.







Григорий Дворак, начальник Гомельского отделения Белорусской железной дороги: Уникальный проект, он нас окунул в ту атмосферу, которую пережили наши предки. Многие не пришли с войны. И мы сегодня должны донести до нашей молодежи историю, нужно помнить и чтить.





Лариса Ходос, жительница г. Гомеля:

Мы помним! Наши отцы воевали, наши деды. Мы это помним еще по их рассказам. Замечательно! Сделано просто великолепно! Невозможно сдержать слезы – смотришь от начала и до конца.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомель прибыл "Поезд Победы" В город над Сожем прибыл "Поезд Победы". Историко-просветительский проект начал путешествие по России в октябре 2020-го с Белорусского вокзала. В нашу страну...

Свое путешествие по Беларуси "Поезд Победы" завершит 28 июня.