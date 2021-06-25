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В Гомель прибыл "Поезд Победы"

25.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В город над Сожем прибыл "Поезд Победы". Историко-просветительский проект начал путешествие по России в октябре 2020-го с Белорусского вокзала. В нашу страну интерактивный состав приехал 11 июня. В маршруте - все областные центры Беларуси. По сути, это первая в мире иммерсивная инсталляция с эффектом присутствия, которую разместили в подвижном составе. Он включает 12 вагонов, 9 из которых выставочные. Одна из экспозиций посвящена подвигу защитников Брестской крепости. 


Григорий Дворак,  начальник Гомельского отделения Белорусской железной дороги: Уникальный проект, он нас окунул в ту атмосферу, которую пережили наши предки. Многие не пришли с войны. И мы сегодня должны донести до нашей молодежи историю, нужно помнить и чтить.


Лариса Ходос,  жительница г. Гомеля:

Мы помним! Наши отцы воевали, наши деды. Мы это помним еще по их рассказам. Замечательно! Сделано просто великолепно! Невозможно сдержать слезы – смотришь от начала и до конца.

Свое путешествие по Беларуси "Поезд Победы" завершит 28 июня.



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Теги: Гомель
 
 
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В город над Сожем прибыл "Поезд Победы". Историко-просветительский проект начал путешествие по России в октябре 2020-го с Белорусского вокзала. В нашу страну...
 
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