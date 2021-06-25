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МИД: Беларусь ответит на санкции ЕС

25.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь в ближайшие недели запустит ответные меры на санкции ЕС. В заявлении МИД отмечается, что Евросоюз уже даже не пытается искать хотя бы какие-то объяснения для своих действий. Решения приняты настолько поспешно и немотивированно, что руководство стран ЕС даже не сочло нужным дождаться хотя бы заключения ICAO. Цель экономических ограничений - подорвать суверенное и независимое государство, проводящее самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.


Уже совершенно очевидно, что в стремлении удовлетворить свои амбиции за счет нашей относительно небольшой страны огромный Европейский союз совершенно не интересует мнение миллионов белорусских трудящихся, работников профсоюзов, политических партий и общественных объединений, высказавших свое четкое и однозначное неприятие одиозной санкционной политики ЕС. Европейские лидеры не хотят слышать эти голоса так же,  как не хотят слышать и голоса собственных граждан и субъектов хозяйствования, ряд из которых уже находятся на пороге разорения из-за такой политики своего руководства. Неслучайно даже авторитетные исследования общественного мнения Eurotrack британской компании Yougov показывают катастрофически низкие рейтинги доверия к правительствам в целом ряде стран ЕС, в том числе в Германии - 31%, во Франции - 23%, в Швеции - 30%. 


"Беларусь пытаются поучать и атаковать политики, которые не имеют поддержки даже у своего собственного народа. Беларусь не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули: давление и санкции - это не тот язык, на котором стоит разговаривать с Беларусью. При этом мы остаемся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит партнера в нашей стране.


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Беларусь в ближайшие недели запустит ответные меры на санкции ЕС. В заявлении МИД отмечается, что Евросоюз уже даже не пытается искать хотя бы какие-то объяснения...
 
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