Источник материала: БT

Перекрывают кислород в кино за другую позицию и клеймят "ябатькой": вот она - демократия в творческой среде. Актер новой труппы Купаловского Василий Сушицкий в студии программы "Скажинемолчи" рассказал о закулисных интригах, но не в театре, а в сфере в целом. Артист ушел из профессии несколько лет назад по семейным обстоятельствам (воспитывал троих сыновей), но вернуться в театр и сразу на сцену Купаловского даже не рассчитывал. В августе в общем телеграм-чате отговаривал труппу от совершения рокового шага, за что был удален. Травле в Сети Василий Сушицкий подвергается и сейчас.

Василий Сушицкий, актер Национального академического театра им. Янки Купалы:

Да, был буллинг, но это было осознанное решение, когда написали в соцсетях. А там пишут… чего только там не пишут… Но одно из самых ха-ха-ха - кто туда пойдет? Я туда пойду, потому что театр со столетней историей не должен уйти в небытие. Потому что еще раз повторяю: театр - это не здание, это даже не конкретный коллектив, это общий процесс со зрителем, со всеми службами, все, кто там служит, актеры.

Сейчас артист задействован во всех репертуарных постановках: "Паўлінка", "Вечар", "Чорная панна Нясвіжа" - культовые спектакли Купаловского. Конечно, не оставили без внимания ушедшую труппу театра.

Василий Сушицкий, актер Национального академического театра им. Янки Купалы:

Все мы ошибаемся, и они ошиблись, они это сами понимают, и они сами это и говорят. Не все это говорят, некоторые не могут признаться, делают хорошую мину при плохой игре, скажем так. Вот таких людей, честно говоря, я бы не хотел, чтобы они возвращались, потому что вот такие люди, кто так делает, они не достойны быть в театре, жить в театре и заниматься вообще искусством.

Планы на репертуар, справляется ли с новой должностью худрука Ольга Нефедова, жизнь в глубинке и социальная сфера - мнение актера (многодетного отца) в программе "Скажинемолчи" . Посмотреть выпуск можно на сайте Белтелерадиокомпании, на YouTube -канале "Беларусь 1" , а выдержки - в телеграм-канале программы "Скажинемолчи".





Читайте также:





