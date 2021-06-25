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Гость "Скажинемолчи" - Василий Сушицкий
25.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Перекрывают кислород в кино за другую позицию и клеймят "ябатькой": вот она - демократия в творческой среде. Актер новой труппы Купаловского Василий Сушицкий в студии программы
Василий Сушицкий, актер Национального академического театра им. Янки Купалы:
Да, был буллинг, но это было осознанное решение, когда написали в соцсетях. А там пишут… чего только там не пишут… Но одно из самых ха-ха-ха - кто туда пойдет? Я туда пойду, потому что театр со столетней историей не должен уйти в небытие. Потому что еще раз повторяю: театр - это не здание, это даже не конкретный коллектив, это общий процесс со зрителем, со всеми службами, все, кто там служит, актеры.
Сейчас артист задействован во всех репертуарных постановках: "Паўлінка", "Вечар", "Чорная панна Нясвіжа" - культовые спектакли Купаловского. Конечно, не оставили без внимания ушедшую труппу театра.
Василий Сушицкий, актер Национального академического театра им. Янки Купалы:
Все мы ошибаемся, и они ошиблись, они это сами понимают, и они сами это и говорят. Не все это говорят, некоторые не могут признаться, делают хорошую мину при плохой игре, скажем так. Вот таких людей, честно говоря, я бы не хотел, чтобы они возвращались, потому что вот такие люди, кто так делает, они не достойны быть в театре, жить в театре и заниматься вообще искусством.
Планы на репертуар, справляется ли с новой должностью худрука Ольга Нефедова, жизнь в глубинке и социальная сфера - мнение актера (многодетного отца) в программе
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Перекрывают кислород в кино за другую позицию и клеймят "ябатькой": вот она - демократия в творческой среде. Актер новой труппы Купаловского Василий Сушицкий в...
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