Источник материала: БT

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" теперь и в Мозыре. Масштабный и яркий праздник уже прошел в Лиде, Орше и Кобрине. В столице Полесья старт программе дали в драматическом театре. Здесь открылась художественная выставка "Кола часу" и прошла презентация выставки детского рисунка, а также состоялся концерт органной музыки в исполнении Валерия Шмата. Фестивальное движение поддерживает малые города Беларуси и объединяет в себе спорт, культуру и национальный исторический колорит. Это отличный шанс оценить возможности райцентров, а маленьким жителям сделать первый шаг к спорту или творчеству.

Татьяна Малащенко, главный хранитель Калинковичского краеведческого музея:

Это нужное мероприятие, потому что сегодня и в течение трех дней, когда он будет проходить в Мозыре, каждый может что-то увидеть, познакомиться с чем-то новым. Мы, например, привезли, презентуем макет будущего музея, который будет открыт буквально скоро. Мы ждем этот момент в населенном пункте Юровичи. Это уникальное место, и каждый желающий сможет туда приехать.

Организаторами фестиваля выступили Национальный олимпийский комитет и Федерация профсоюзов Беларуси. Впереди еще два насыщенных фестивальных дня: олимпийский квест, конкурс вокалистов и презентация белорусских брендов.





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