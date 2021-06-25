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Аномальная погода который день испытывает белорусов на выносливость

25.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Грозовой фронт принес сильный ветер, деревья вырывало с корнем или ломало - 24 случая по всей стране. Повреждены 2 машины. К счастью, пострадавших нет. Спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия. В трех районах Минской и Могилевской областей повреждены крыши жилых домов, административных зданий и десятка сельхозпостроек. По данным Белэнерго, за сутки на территории страны фиксировались перебои электроснабжения более чем в 500 населенных пунктах. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. МЧС предупреждает: грозовая активность возможна и сегодня днем - ливни, град и ветер. Из-за жары в 113 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов.


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Грозовой фронт принес сильный ветер, деревья вырывало с корнем или ломало - 24 случая по всей стране. Повреждены 2 машины. К счастью, пострадавших нет. Спасатели и...
 
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