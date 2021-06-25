В Беларуси за неделю с тепловыми ударами в медучреждения обратились 117 человек

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За неделю с тепловыми ударами в учреждения здравоохранения Беларуси обратились 117 человек, из них 32 пострадавших были госпитализированы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также сообщается, что из 37 обратившихся за медицинской помощью детей госпитализированы 12.

Минздрав напоминает: тепловой удар - это опасное для жизни состояние. Оно возникает при воздействии на тело человека повышенной температуры. Вне зависимости от причины, вызвавшей тепловой удар, следует немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, чтобы предотвратить его осложнения (шок, повреждение мозга и внутренних органов, смерть).-0-