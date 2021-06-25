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СК: мера пресечения для Сапеги и Протасевича изменена на домашний арест
25.06.2021 15:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом продолжается расследование уголовных дел в отношении Софьи Сапеги и Романа Протасевича, сообщили БЕЛТА в СК.
"Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями. Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", - говорится в сообщении СК.-0-
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Обвиняемые дают последовательные признательные показания и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного...
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