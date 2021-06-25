Савиных: санкции - акт экономической войны

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции - акт экономической войны. Такое мнение журналистам высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я вне всякого сомнения рассматриваю санкции как акт экономической войны. Санкции незаконны. Это меры экономического принуждения, которые направлены против суверенного государства. Вне всякого сомнения они будут иметь тормозящий эффект на экономическое развитие нашей страны", - сказал Андрей Савиных.

Вместе с тем парламентарий напомнил, что экономические санкции использовались против Беларуси, начиная с 1996 года. "Тем не менее мы сумели справиться с этими негативными тенденциями. Мы нашли возможности для развития нашей национальной экономики, - отметил он. - И важный момент заключается еще в одном. Санкции вводят определенное число государств. Но эти государства составляют уже менее даже трети мирового ВВП. Это далеко не весь мир. Поэтому я уверен, что мы сумеем найти решение, переориентировать наши экспортные потоки и справиться с этими вызовами".-0-