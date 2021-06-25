Выступление Андрейченко на закрытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Источник материала: БелТА

Выступление Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. на закрытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

НЕ ДЕЛИТЬ ЗАДАЧИ НА ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Пятая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва завершает свою работу.

Ее приоритетами стали задачи, связанные с защитой суверенитета, обеспечением устойчивого развития экономики и сохранением народного единства на этом судьбоносном этапе нашей истории.

Суверенитет стоит дорого. Этот посыл был главным на встрече главы государства с парламентариями, членами Конституционной комиссии, представителями органов власти, общественных объединений и массмедиа. Развитие ситуации вокруг Беларуси со всей очевидностью подтверждает эту истину. Ведь именно независимая позиция Беларуси на международной арене и приверженность принципам справедливого мироустройства стали причиной того, что против нашего народа была развязана неприкрытая война.

На реализацию "цветного блицкрига" брошены огромные финансовые ресурсы. Мы испытали на себе действие самых современных гибридных технологий - от раскачивания общества изнутри до попытки физического устранения первых лиц государства.

Не предприняв никаких усилий для объективного анализа ситуации, коллективный Запад запустил процесс экономического удушения страны. И особый цинизм состоит в том, что очередные санкции против нашей страны введены именно в день начала Великой Отечественной войны.

То, что от этих санкций пострадают простые граждане, зарубежных политиков не волнует. Да они это особо и не скрывают, говоря, что белорусов надо хорошенько наказать, чтобы они изменили свое поведение. Такое отношение к суверенному государству - члену ООН и участнику ОБСЕ - откровенное беззаконие.

Стремясь устранить конкурента с мировых рынков, сделать из Беларуси плацдарм для передела мира, Европейский союз, ведомый США, грубо попирает основы международного права и Устава ООН. Отброшены положения Будапештского меморандума 1994 года, в котором Великобритания и США в связи с добровольным отказом нашей страны от статуса ядерной державы клялись воздерживаться от экономического принуждения в отношении Республики Беларусь.

Поддержка европейцами такой политики и стремление устроить пожар в центре Европы - это чистое безумие, ведь управляемый хаос ударит бумерангом и по ним самим. Более того, желающие примерно наказать белорусов не учитывают нашего национального характера и не знают нашей истории. Свою родную землю мы никому не отдадим.

Белорусское государство в состоянии и сделает все необходимое для защиты суверенитета, территориальной целостности и права народа выбирать свой путь развития на основе национальных интересов, традиций и особенностей менталитета.

Принятые в ходе сессии законы, направленные на защиту суверенитета, конституционного строя, недопущение реабилитации нацизма, противодействие экстремизму и терроризму, - это четкий и недвусмысленный сигнал всем, кто стремится разрушить Беларусь. Любые их действия, направленные на дискредитацию государства, подрыв экономики и разжигание ненависти в обществе, получат жесткий и решительный отпор.

В равной степени это относится и к попыткам навязать нашим людям, особенно молодежи, искаженные представления об историческом прошлом, поставить под сомнение ценности и идеалы, которые составляют культурный код нации.

Нам нельзя сдавать свои мировоззренческие позиции. Ведь историческая правда и связь поколений - это важнейшие условия сохранения белорусской модели государственности. Эта задача требует постоянных солидарных усилий всех государственных и общественных институтов. Такая позиция была, в частности, закреплена в наших Рекомендациях по итогам парламентских слушаний по вопросу воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР. И, разумеется, депутаты должны быть самыми активными участниками реализации этого документа.

Тема сохранения исторической памяти, передачи духовно-нравственного наследия и патриотических ценностей прошла красной нитью и на парламентских слушаниях о путях развития национальной школы.

В принципе образование превращается сегодня для нас в приоритет номер один. Ведь в глобальной борьбе за контроль над ресурсами на первое место выходят именно ресурсы интеллектуальные. В этой ситуации конкурентоспособность любого государства зависит от качества человеческого капитала.

Дискуссия о путях создания образовательной системы нового типа, способной гибко реагировать на вызовы времени, выявила комплекс проблем, которые необходимо решить депутатам при подготовке проекта Кодекса об образовании ко второму чтению. От того, как мы выполним эту задачу, во многом будут зависеть способность нашей молодежи самостоятельно ориентироваться в жизни, возможности раскрытия инновационного потенциала экономики, благосостояние белорусских семей, да и в целом благополучие общества.

Что же касается непосредственно экономики, то, как мы видим, прогнозы политических перебежчиков, что она вот-вот рухнет, не оправдались. И это говорит о правильности государственных подходов, в том числе законодательного характера, к вопросам развития национальной экономической модели в контексте тех непростых процессов, которые сотрясают сегодня весь мир.

Принятые на сессии законопроекты окажут благоприятное влияние на бизнес-среду и инвестиционный климат, будут способствовать более эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов, наращиванию потенциала автомобильных перевозок, торгового мореплавания под белорусским флагом и другое.

Нужно отметить также, что ряд этих решений подготовлен в рамках согласования белорусского законодательства с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе в целях снятия межгосударственных барьеров и обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов.

В ближайшие месяцы эту работу надо продолжить. Но особое внимание необходимо уделить пакету бюджетно-налоговых законопроектов на 2022 год. Обращаю внимание, коллеги, что это задача не только для профильных комиссий, но и для всего депутатского корпуса.

Важным направлением для нас остается участие в деятельности Конституционной комиссии. Здесь сосредоточены все наши правовые наработки, итоги межпарламентского сотрудничества и общения с избирателями.

В первом приближении проект обновленной Конституции должен быть подготовлен уже к августу. И это налагает на нас особую ответственность, особенно в плане работы на местах, с обществом. За каждым из депутатов стоят десятки тысяч граждан. Их мнения, запросы и предложения должны быть услышаны. Такую задачу поставил глава государства, обращаясь в Овальном зале непосредственно к депутатам.

Одним из результатов обобщения предложений, звучавших на диалоговых площадках, встречах с трудовыми коллективами и личных приемах, стала инициатива парламентариев о внесении Президентом конституционного законопроекта.

В соответствии с ним полномочия местных Советов депутатов 28-го созыва предлагается продлить до избрания нового состава Советов в единый день голосования. Такое решение позволит обеспечить стабильность и преемственность в работе представительных органов в переходный период.

В ходе сессии реализована обширная международная программа. Причем общение с нашими зарубежными коллегами проходило на всех важнейших дискуссионных площадках, включая Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и все межпарламентские структуры постсоветского пространства. Только по линии Межпарламентского союза делегация Беларуси приняла участие в 12 онлайн-мероприятиях вместе с коллегами из 135 стран мира. А всего в таком режиме прошло более 70 мероприятий.

Своеобразной оценкой вклада Республики Беларусь в укрепление мира на планете стало избрание белорусских депутатов в руководящие органы МПС - Бюро Постоянного комитета по делам ООН и Совет Форума молодых парламентариев.

Наши контакты продолжаются и в очной форме. Успешные переговоры, к примеру, проведены с послами Ирана, Китая, Молдовы, Пакистана и России. Отрадно отметить совпадение наших позиций в оценках международной обстановки, осознание важности взаимной поддержки и стремление углублять сотрудничество.

В этом плане знаковым событием для нас стал и официальный визит в Республику Беларусь парламентской делегации Молдовы. Полагаю, что подписание совместного заявления о сотрудничестве между нашими парламентами придаст новый импульс двустороннему взаимодействию. А в ближайшее время мы рассчитываем принять в Минске спикера Национальной ассамблеи Парламента Пакистана.

Кроме того, в период сессии белорусские парламентарии участвовали в международном наблюдении за выборами, прошедшими в Армении и Сирии. На очереди - Молдова, где наши депутаты также войдут в состав наблюдательной миссии.

Как видим, уважаемые коллеги, график межпарламентских контактов у нас достаточно плотный, и представление, будто наша страна находится в некой изоляции, не более чем миф.

Разумеется, мы будем и далее жестко отвечать на все враждебные выпады против Беларуси. Но это вовсе не означает, что мы закрыты для равноправного и уважительного диалога с европейскими партнерами. Тем более что в старой Европе немало политиков, которые прекрасно понимают всю бессмысленность и опасность затеи поставить Беларусь на колени.

Но в нынешних условиях мы должны активнее действовать на других направлениях и рынках. У нас огромный потенциал взаимодействия со странами СНГ. И предстоящие мероприятия по линии Межпарламентской ассамблеи Содружества необходимо использовать для его последовательного раскрытия.

В позитивном ключе строится сотрудничество Беларуси с государствами Африки, Латинской Америки, Азиатского региона. Депутатам следует активнее работать и на этом направлении, продвигая реализацию межгосударственных и межправительственных соглашений и содействуя развитию кооперационных связей.

В этих целях необходимо объединить потенциалы белорусских парламентских групп дружбы по региональному принципу. Начало этой работе положено, и нам надо постепенно выходить на конкретные результаты.

Разумеется, важнейшими направлениями нашего сотрудничества являются Россия и Китай. Эти сверхдержавы стремятся наращивать союзнические отношения с нами. Подтверждением тому стали итоги юбилейной 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России и вопросы, обсужденные на встрече руководства белорусского парламента с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Мы благодарны России и Китаю за ту принципиальную позицию, которую они заняли в вопросе поддержки Республики Беларусь на международной арене, и предложения по углублению стратегического сотрудничества. Их последовательная реализация становится для нас приоритетной задачей.

В рамках нашей работы в ПА ОДКБ основные усилия нужно сосредоточить на укреплении оборонной мощи стран - участниц этой организации как гарантии обеспечения их суверенитета и безопасности.

Вопросы региональной безопасности и защиты национальных интересов должны оставаться и в центре внимания белорусской делегации в ПА ОБСЕ. На ее предстоящей сессии необходимо четко довести до международного сообщества объективную информацию о ситуации в стране, возможных последствиях политики диктата и санкций не только для Беларуси, но и Европы в целом.

В таком же ключе нужно поработать и над подготовкой нашего участия в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая пройдет осенью в Австрии.

Как видим, коллеги, лето предстоит достаточно напряженное. Поэтому постоянным комиссиям следует распределить силы таким образом, чтобы качественно выполнить все те задачи, которые поставлены перед Палатой представителей главой государства и нашими избирателями.

Мы не вправе разделить их на главные и второстепенные. Все, что мы сегодня делаем, оказывает непосредственное влияние на характер проведения сложнейших социально-политических преобразований, призванных обеспечить нормальное развитие страны в непростых современных условиях.

Уважаемые коллеги, полагаю, вы согласитесь, что есть определенный символизм в том, что наша сессия проходила на фоне памятных мероприятий, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны, и завершается в канун главного национального праздника - Дня Независимости Республики Беларусь.

Именно независимость всегда была той ценностью, вокруг которой объединялся белорусский народ в судьбоносные моменты своей истории. Сегодня именно такой момент. И я уверен, что депутаты приложат все усилия, чтобы отстоять его право самостоятельно определять свою судьбу.-0-