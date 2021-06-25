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Страны ОДКБ провели тренировку по отработке действий при инциденте на госгранице

25.06.2021 16:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместная тренировка дежурных смен оборонных ведомств и министерств по чрезвычайным ситуациям государств - членов ОДКБ, в ходе которой отрабатывались действия дежурных смен при инциденте на государственной границе одного из государств - членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона, состоялась сегодня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Согласно замыслу тренировки, чрезвычайная ситуация сложилась в результате действий террористов и сопровождалась масштабным разливом аварийно химически опасного вещества, что потребовало оперативного привлечения спасательных подразделений", - отметили в пресс-службе.

В тренировке в режиме видеоконференции приняли участие представители Центра кризисного реагирования ОДКБ, Центрального командного пункта (Национального центра управления обороной) Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана, Центра кризисного реагирования Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызстана, Национального центра управления обороной России и пункта управления Министерства обороны Таджикистана. Впервые были задействованы оперативные дежурные смены министерств по чрезвычайным ситуациям государств - членов ОДКБ.

"Начальник Центра кризисного реагирования ОДКБ генерал-майор Арсен Рахманов, подводя итоги тренировки, отметил, что действия дежурных смен при выявлении чрезвычайных ситуаций отработаны в режиме реального времени в соответствии с алгоритмами работы дежурных смен. Успешно осуществлен обмен информацией между привлекаемыми к тренировке органами, уточнены временные показатели алгоритмов работы дежурных смен при возникновении кризисных ситуаций", - добавили в пресс-службе.-0-

 
 
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"Согласно замыслу тренировки, чрезвычайная ситуация сложилась в результате действий террористов и сопровождалась масштабным разливом аварийно химически...
 
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