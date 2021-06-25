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Парад роз в Ботаническом саду: в коллекции более 270 сортов
25.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Парад роз в Ботаническом саду. Уже завтра откроется неделя цветения этих нежных и красивых растений. В коллекции сада - более 270 сортов. Разнообразие расцветок и форм удивит не только садоводов-любителей, но и профессионалов. На празднике "Симфония роз" пройдет мастер-класс по выращиванию и уходу за королевскими цветами. Для посетителей подготовили и развлекательную программу: анимационное шоу цветочных шляп и живых скульптур, выступление симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.
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Парад роз в Ботаническом саду. Уже завтра откроется неделя цветения этих нежных и красивых растений. В коллекции сада - более 270 сортов. Разнообразие расцветок и...
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