Парад роз в Ботаническом саду: в коллекции более 270 сортов

Источник материала: БT

Парад роз в Ботаническом саду. Уже завтра откроется неделя цветения этих нежных и красивых растений. В коллекции сада - более 270 сортов. Разнообразие расцветок и форм удивит не только садоводов-любителей, но и профессионалов. На празднике "Симфония роз" пройдет мастер-класс по выращиванию и уходу за королевскими цветами. Для посетителей подготовили и развлекательную программу: анимационное шоу цветочных шляп и живых скульптур, выступление симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.





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