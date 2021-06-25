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Международная выставка государств-участников СНГ стартовала в Борисове

25.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

ART EXPO - название форума, который проходит во  второй раз. Первый опыт объединить творческую молодежь крупным проектом искусства и творчества состоялся в 2018 году в армянском городе Горис. В юбилейный для  создания СНГ год - нынешний - было принято решение провести ART EXPO  в культурной столице Беларуси. Буквально пару часов как форум стартовал церемонией в борисовском Дворце культуры. В честь гостей и участников прошел большой концерт с участием творческих коллективов государственных Академии искусств, Университета культуры и искусств, Белорусского государственного университета.


Форум, который объединяет молодых и содействует развитию культурного разнообразия и диалога, пройдет в течение трех дней. Поучаствовать в нем в Борисов съехались представители всех регионов Беларуси, молодежь из Молдовы, Кыргызстана и России. В программе ART EXPO  международная диалоговая конференция, работа тематических интерактивных площадок, выставки и концерты. Завершится проект духовным мероприятием с участием представителей Борисовской православной епархии и праздничным концертом.

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Теги: Гомель
 
 
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ART EXPO - название форума, который проходит во  второй раз. Первый опыт объединить творческую молодежь крупным проектом искусства и творчества состоялся в 2018 году в...
 
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