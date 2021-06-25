Леса в 19-ти районах Минской области запрещено посещать

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Из-за сухой и жаркой погоды запрет и ограничения на посещение лесов введены почти в 20-ти районах центрального региона. Такие меры распространяются на все области страны. Ежедневно к пожароопасной карте добавляются новые регионы. Специалисты лесных хозяйств на дежурстве практически круглые сутки. Для контроля используют регулярные объезды территорий, наблюдают и с воздуха при помощи дронов. Илья Цветков присоединился к лесным рейдам.



