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В Минской области ликвидируют последствия грозового фронта

25.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минской области ликвидируют последствия грозового фронта, который накануне прошелся по всей стране. Наиболее природная стихия затронула северно-западные районы. Из-за порывистого ветра до 20 метров в секунду повалило деревья в Вилейском и Мядельском районах. Не пожалел шторм и крыши домов, а также сельхозпостроек в этих, а также в Молодечненском районе. Всего, по информации спасателей, повреждено около трех десятков крыш. Пострадавших нет.


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В Минской области ликвидируют последствия грозового фронта, который накануне прошелся по всей стране. Наиболее природная стихия затронула северно-западные...
 
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