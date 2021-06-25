В Беларуси в этом году предусмотрено строительство жилья для 8831 многодетной семьи

Источник материала: БT

В Беларуси в этом году планируют построить жилье более чем для 8800 многодетных семей! Об этом сообщил заместитель премьер-министра на совместном заседании верхней и нижней палат парламента. Анатолий Сивак отметил: в прошлом году свои жилищные условия улучшили более 17 тысяч многодетных семей. Для них построили порядка 12 тысяч помещений - это почти 70 % от всего построенного с государственной поддержкой.



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Повестка насыщенная: в первом чтении депутаты приняли законопроект об изменении Конституции Республики Беларусь, поддержали поправки в проект закона о вопросах защиты суверенитета и конституционного строя. Во втором чтении одобрили документ о таможенном регулировании Беларуси.









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