Промежуточные итоги MILEX-2021: 6 контрактов на сумму более $ 100 млн

Источник материала: БT

Такие промежуточные итоги MILEX-2021. Об этом корреспондентам АТН в эксклюзивном интервью рассказал председатель Государственного военно-промышленного комплекса Беларуси Дмитрий Пантус. Все участники и гости отмечают высокий уровень организации международной военной выставки. Напомним, на десятый MILEX приехало более 30 делегаций. На стендах - свыше 300 образцов техники. Среди стран, представляющих свою продукцию, государства - члены ОДКБ и Турция.





Среди конкретных договоренностей MILEX-2021 - коллаборация Минобороны Беларуси с российским предприятием "УралВагонЗавод", выпускающим знаменитые танки "Армата", и схема кооперации между концерном "Алмаз-Антей" и Минобороны по ремонту ЗРК "Тор".





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