ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Промежуточные итоги MILEX-2021: 6 контрактов на сумму более $ 100 млн

25.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Такие промежуточные итоги MILEX-2021. Об этом корреспондентам АТН в эксклюзивном интервью рассказал  председатель Государственного военно-промышленного комплекса Беларуси Дмитрий Пантус. Все участники и гости  отмечают высокий уровень организации международной военной выставки. Напомним, на десятый MILEX  приехало более 30  делегаций. На стендах - свыше 300 образцов техники. Среди стран, представляющих свою продукцию, государства - члены ОДКБ и Турция.


Среди конкретных договоренностей MILEX-2021 - коллаборация Минобороны Беларуси с российским предприятием "УралВагонЗавод", выпускающим знаменитые танки "Армата", и схема кооперации между концерном "Алмаз-Антей" и Минобороны по ремонту ЗРК "Тор".  

Читайте также:



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такие промежуточные итоги MILEX-2021. Об этом корреспондентам АТН в эксклюзивном интервью рассказал  председатель Государственного военно-промышленного комплекса...
 
Новости дня
Новости общества
 
Страны ОДКБ провели тренировку по отработке действий при инциденте на госгранице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by