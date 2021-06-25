Совет Республики одобрил законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", передает корреспондент БЕЛТА.

Проектом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных Силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении", а также имплементация в законы о чрезвычайном и военном положении норм декрета №2.

"Законопроект имеет исключительную значимость для обеспечения национальной безопасности и стабильности нашего государства в контексте нарастающего процесса разрушения коллективным Западом международного права, новых глобальных и региональных вызовов и угроз", - сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.-0-