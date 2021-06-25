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Минздрав рассчитывает получить вакцину "Спутник Лайт" в июле

25.06.2021 16:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина "Спутник Лайт" должна поступить в Беларусь в июле, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сделали заявку на вакцину "Спутник Лайт". В июле планируем ее получить. И к учебному году хотели бы охватить в том числе наше студенчество этой вакциной, чтобы поэтапно вакцинировать ту категорию населения, которая переносит наиболее легко, но может являться источником заражения для других", - сказал Дмитрий Пиневич.

На сегодня в стране в основном применяется вакцина "Спутник V". По словам министра, в регионах ее достаточно. "Мы в ежедневном формате общаемся со всеми регионами. Лист ожидания и наличие вакцин в запасе фактически идентичны", - сказал он.

После того как будут вакцинированы наиболее уязвимые категории населения, "мы перейдем к вакцинации более широко", отметил Дмитрий Пиневич. Впрочем, уже сейчас в Минске в крупных торговых сетях и развлекательных центрах работают пункты вакцинации. Здесь могут привиться не только минчане, но и жители других населенных пунктов. Алгоритм передачи данных о вакцинированных в другие регионы налажен. Ожидается, что подобные прививочные пункты будут развернуты и в других городах.

Международные исследования показывают, что любая вакцина, которая допущена регуляторными органами, ВОЗ, эффективна в отношении различных штаммов. Это подтверждают, в частности, британские исследователи. "То есть любая вакцина гарантирует если не тотальное незаражение, то облегчение ситуации, если человек заболел", - сказал Дмитрий Пиневич.

Что касается ситуации с индийским штаммом, который выявлен в Минске, министр уверен, что ничего сверхъестественного в этом нет. Как и в том, что несколько месяцев назад в Беларусь пришел британский штамм. "Мы в какой-то степени ожидаем возможный рост заболеваемости, но не думаю, что он будет значимым, тем более что вопрос значимости роста заболеваемости заключается в том, готова система здравоохранения или не готова. Мы держим в готовности коечный фонд к приему пациентов", - заключил министр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На сегодня в стране в основном применяется вакцина "Спутник V". По словам министра, в регионах ее достаточно.
 
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