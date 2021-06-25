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СК изменил меру пресечения для Романа Протасевича и Софьи Сапеги на домашний арест
25.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сообщается, что обвиняемые дают последовательные признательные показания и ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Они обязались изобличить соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями. После рассмотрения обращения обвиняемых СК и принял решение об изменении меры пресечения.
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Сообщается, что обвиняемые дают последовательные признательные показания и ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве...
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