Кочанова: не всех в мире устраивает наша стабильность и миролюбивая внешняя политика

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не всех в мире устраивает наша стабильность и миролюбивая внешняя политика. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня завершает работу пятая сессия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. В этот период наша страна по-прежнему продолжает подвергаться неприкрытому экономическому и политическому давлению, целенаправленному вмешательству во внутренние дела. Очевидно, что не всех в мире устраивает стабильность и спокойствие в республике, наша миролюбивая внешняя политика, статус донора безопасности и переговорной площадки", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, действия коллективного Запада, направленные прежде всего на дестабилизацию ситуации в Беларуси, слом государственных устоев, введение новых экономических санкций в отношении республики, подрывают основы международного права. "Ведь все прекрасно понимают, что подобная политика отразится на благополучии трудовых коллективов и каждого гражданина Беларуси. Это их историческая ошибка, за последствия которой придется расплачиваться европейскому региону. Они создают угрозу для безопасности всего мира, - отметила спикер. - Как заявил наш Президент, выступая 22 июня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой": "Уясните раз и навсегда: мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае выстоим!".

Белорусские парламентарии неоднократно требовали от западных коллег не нарушать нормы международного права. "Свою позицию мы четко выразили в заявлениях о попытке государственного переворота в Республике Беларусь, возмутительном инциденте с государственным флагом в Риге. Члены Совета Республики и депутаты всех уровней обратились к мировому сообществу с призывом выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении белорусского государства и его народа, проявить с нами солидарность в отстаивании права на мирную жизнь, вернуться к ответственному и плодотворному взаимодействию на благо всех стран. Хочу выразить признательность членам Совета Республики за вашу гражданскую позицию по отстаиванию интересов страны", - подчеркнула Наталья Кочанова.-0-