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Макаревич: молодому поколению белорусов уделяется самое пристальное внимание со стороны государства

25.06.2021 18:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодому поколению белорусов уделяется самое пристальное внимание со стороны государства и лично Президента. Об этом заявил сегодня председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич во время участия в международном форуме на тему "Глобальное межпарламентское сотрудничество в достижении Целей устойчивого развития", который прошел в режиме видеоконференции в городе Бухаре (Узбекистан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Форум организован по инициативе парламента Узбекистана. В рамках мероприятия обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества в достижении ЦУР.

В своем докладе председатель Молодежного парламента Егор Макаревич представил опыт Беларуси в развитии института молодежного парламентаризма, а также проинформировал участников форума о существующей комплексной архитектуре управления процессом достижения ЦУР в Беларуси.

"В Республике Беларусь молодежная политика является приоритетной составляющей всей государственной политики. В стране существуют действенные способы поддержки молодых людей, к примеру, система гарантированного первого рабочего места, специальные фонды Президента по поддержке одаренной и талантливой молодежи, льготное кредитование для молодых специалистов и финансовая помощь молодым семьям. Буквально недавно по инициативе Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь запущен механизм малых грантов для поддержки общественно значимых инициатив, в том числе и молодежных", - отметил Егор Макаревич.

По мнению председателя Молодежного парламента, в Беларуси молодежь слышат, а ее идеи воспринимаются всерьез: "Со стороны государства и лично Президента Александра Лукашенко молодому поколению белорусов уделяется самое пристальное внимание".

Спикер Молодежного парламента обратил внимание на важность выстраивания органами молодежного парламентаризма разных стран конструктивного взаимодействия. В качестве примера он привел установившийся двусторонний диалог между Молодежным парламентом при Национальном собрании Республики Беларусь и Молодежным парламентом при Сенате Олий Мажлиса Узбекистана.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В своем докладе председатель Молодежного парламента Егор Макаревич представил опыт Беларуси в развитии института молодежного парламентаризма, а также...
 
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