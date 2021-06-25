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Кочанова: Форум регионов Беларуси и России - площадка для продвижения совместных проектов

25.06.2021 19:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России - площадка для продвижения совместных проектов, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"На следующей неделе состоится VIII Форум регионов Беларуси и России. Его тема - научно-техническое сотрудничество Беларуси и России в эпоху цифровизации. Площадка форума в очередной раз предоставит возможность представителям регионов наших стран для предметного обсуждения и продвижения совместных проектов, способствующих экономическому и социальному развитию государств. Практическим вкладом форума в актив двустороннего сотрудничества станут новые соглашения и коммерческие контракты", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, сегодня перед сенаторами стоят серьезные задачи, которые необходимо решать быстро и качественно. "Совет Республики должен выступать экспертом по проектам важнейших законодательных актов, оценивать их актуальность и риски, которые могут возникнуть в процессе их применения. В этой работе мы должны учитывать требование главы государства - предлагаемые подходы должны идти от жизни, отвечать текущим и перспективным потребностям страны, общества, бизнеса и граждан. Нам необходимо активизировать работу по всем направлениям деятельности, использовать все возможные формы, продолжить встречи с трудовыми коллективами, молодежью, населением по месту жительства. Активно взаимодействовать со средствами массовой информации", - отметила спикер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила на закрытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва.
 
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