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Беларусь - состоявшееся суверенное государство - Кочанова
25.06.2021 19:21 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является состоявшимся суверенным государством, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии
"Республика Беларусь является состоявшимся суверенным государством. И работая над законопроектами, мы должны принимать такие законодательные решения, которые будут направлены на укрепление независимости, обеспечение национальной безопасности, создание условий для достойной жизни наших граждан и свободного развития", - сказала Наталья Кочанова.
Спикер напомнила, в настоящее время с участием членов Совета Республики, которые входят в состав Конституционной комиссии, проводится серьезная работа по совершенствованию Основного закона нашей страны. "Комиссии предстоит выработать предложения по укреплению правового фундамента нашего государства. 1 августа проект изменений в Конституцию должен быть представлен на рассмотрение Президента. Уже прошло семь заседаний Конституционной комиссии. Обсужден ряд концептуальных моментов. В частности, особенно активно дискуссия велась по вопросам определения статуса и полномочий Всебелорусского народного собрания, уточнения функций Президента, правительства, парламента, совершенствования организации местного управления и самоуправления. Конституционная комиссия продолжает свою работу. Сейчас основной акцент делается на подготовке проектных редакций глав Конституции. Предложения продолжают поступать в комиссию", - отметила председатель Совета Республики.
По словам Натальи Кочановой, одной из важнейших стала инициатива парламентариев по корректировке Основного закона в части срока полномочий местных Советов депутатов.
"Глава государства поддержал нас, и сегодня в Совете Республики состоялось первое обсуждение соответствующего законопроекта. В целях оперативного и адекватного ответа на современные вызовы и угрозы принят к сведению декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" и внесены изменения в ряд законов по данным вопросам. Сохранению исторической памяти, укреплению национальной безопасности и общественного порядка будут способствовать закон "О недопущении реабилитации нацизма", новая редакция закона "О противодействии экстремизму", скорректированное законодательство об уголовной ответственности, о массовых мероприятиях, деятельности правоохранительных органов. На защиту прав граждан в информационной сфере направлены изменения в закон "О средствах массовой информации", а также закон "О защите персональных данных", который в Беларуси принят впервые", - подчеркнула спикер.
Утверждены отчеты об исполнении республиканского бюджета и бюджета фонда социальной защиты населения Беларуси за 2020 год, закреплен переход на бюджет прожиточного минимума как единый социальный норматив. Одобрена новая редакция закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", расширена договорно-правовая база международного сотрудничества.-0-
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"Работая над законопроектами, мы должны принимать такие законодательные решения, которые будут направлены на укрепление независимости, обеспечение национальной...
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