Беларусь - состоявшееся суверенное государство - Кочанова

Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является состоявшимся суверенным государством, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республика Беларусь является состоявшимся суверенным государством. И работая над законопроектами, мы должны принимать такие законодательные решения, которые будут направлены на укрепление независимости, обеспечение национальной безопасности, создание условий для достойной жизни наших граждан и свободного развития", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер напомнила, в настоящее время с участием членов Совета Республики, которые входят в состав Конституционной комиссии, проводится серьезная работа по совершенствованию Основного закона нашей страны. "Комиссии предстоит выработать предложения по укреплению правового фундамента нашего государства. 1 августа проект изменений в Конституцию должен быть представлен на рассмотрение Президента. Уже прошло семь заседаний Конституционной комиссии. Обсужден ряд концептуальных моментов. В частности, особенно активно дискуссия велась по вопросам определения статуса и полномочий Всебелорусского народного собрания, уточнения функций Президента, правительства, парламента, совершенствования организации местного управления и самоуправления. Конституционная комиссия продолжает свою работу. Сейчас основной акцент делается на подготовке проектных редакций глав Конституции. Предложения продолжают поступать в комиссию", - отметила председатель Совета Республики.

По словам Натальи Кочановой, одной из важнейших стала инициатива парламентариев по корректировке Основного закона в части срока полномочий местных Советов депутатов.

"Глава государства поддержал нас, и сегодня в Совете Республики состоялось первое обсуждение соответствующего законопроекта. В целях оперативного и адекватного ответа на современные вызовы и угрозы принят к сведению декрет Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" и внесены изменения в ряд законов по данным вопросам. Сохранению исторической памяти, укреплению национальной безопасности и общественного порядка будут способствовать закон "О недопущении реабилитации нацизма", новая редакция закона "О противодействии экстремизму", скорректированное законодательство об уголовной ответственности, о массовых мероприятиях, деятельности правоохранительных органов. На защиту прав граждан в информационной сфере направлены изменения в закон "О средствах массовой информации", а также закон "О защите персональных данных", который в Беларуси принят впервые", - подчеркнула спикер.

Утверждены отчеты об исполнении республиканского бюджета и бюджета фонда социальной защиты населения Беларуси за 2020 год, закреплен переход на бюджет прожиточного минимума как единый социальный норматив. Одобрена новая редакция закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", расширена договорно-правовая база международного сотрудничества.-0-