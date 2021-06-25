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Санэпидслужба рассказала, где не рекомендуется купаться на этой неделе

25.06.2021 19:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На основании результатов лабораторного контроля территориальные учреждения государственного санитарного надзора рекомендовали местным исполнительным и распорядительным органам, субъектам хозяйствования ограничить или запретить купание в ряде зон рекреации. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Ограничить купание для детей рекомендуется в Брестской области на пляжах "Центральный" на правом и левом берегах реки Мухавец, на центральном пляже озера Олтушское.

Приостановить купание детей и взрослых (однако занятия водными видами спорта возможны) рекомендовано на пляже "Центральный" правого берега реки Мухавец (Брестская область) и городском пляже Днепра в парке культуры и отдыха "Приднепровский" (Гомельская область).

Запреты на купание детей, взрослых и занятия видами водного спорта касаются Могилевской области. Речь идет о пляжах Гребеневского и Печерского водохранилищ, городском пляже Днепра в Могилеве, а также пляже Вильчицкого водохранилища Могилевского района.

Всего же с 18 по 24 июня специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 358 зон рекреации. Исследовано 1006 проб воды, из них 19 не соответствовали микробиологическим показателям.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Ограничить купание для детей рекомендуется в Брестской области на пляжах "Центральный" на правом и левом берегах реки Мухавец, на центральном пляже озера...
 
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