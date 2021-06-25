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Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

25.06.2021 19:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Иван Кубраков призвал выпускников Академии МВД не забывать о человечности, вежливо и внимательно относиться к людям, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД Беларуси.

На площади Государственного флага сегодня прошел торжественный выпуск курсантов Академии МВД. В этом году вуз окончили более 430 курсантов трех факультетов: милиции, следственно-экспертного и уголовно-исполнительного. "За четыре года учебы вы узнали, что такое настоящая дружба, чувство локтя и милицейское братство. Преодолев все трудности и познакомившись с профессией, уже через месяц вы переступите порог в настоящую офицерскую жизнь", - обратился к выпускникам Иван Кубраков.

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Глава ведомства подчеркнул важность морально-этических качеств правоохранителей и призвал выпускников не просто руководствоваться нормами права, но и не забывать о человечности, вежливо и внимательно относиться к людям. "Любой гражданин должен видеть в сотруднике не только должностное лицо, но и человека, готового в любую минуту прийти на помощь", - отметил он.

Слова признательности министр внутренних дел адресовал преподавателям академии, ставшими добрыми товарищами вчерашним курсантам, а также родным и близким выпускников, научивших никогда не проходить мимо чужой беды.

Благословил и дал свои напутствия молодым офицерам также ключарь Александро-Невского храма, протоиерей Дмитрий Хорошко.

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Среди тех, кто сегодня завершил обучение в Академии МВД, - выпускница УИФ Юлия Антонова. "Символично, что ровно полвека назад дедушка Георгий Герасимович Благодеров окончил Минскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР имени М.В. Фрунзе. После - дослужился до майора внутренней службы в главном управлении лесных исправительно-трудовых учреждений МВД СССР. Кроме того, погоны носил и папа Виталий Сулима, который с 1997-го трудился в оперативных и подразделениях разведки погранвойск и органов погранслужбы, окончил институт нацбезопасности и год назад подполковником ушел в запас с должности замначальника отделения пограничного контроля "Брест-пассажирская станция" по оперативной деятельности в/ч 2187. Не могла их подвести, поэтому с самого начала старалась и завершила обучение с красным дипломом и золотой медалью. Здесь получила опыт и увидела жизнь с разной стороны", - рассказала девушка. Академия помогла Юлии обрести не только знания, но и создать семью. На курсах молодого бойца она познакомилась со старшиной Евгением Антоновым, за которого впоследствии вышла замуж. Сейчас ее супруг служит в ИК №2 (Бобруйск), а сама девушка отправится в ИК №22 (Ивацевичи).-0-

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Кубраков призвал курсантов Академии МВД не забывать о человечности

Фото Рамиля Насибулина

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На площади Государственного флага прошел торжественный выпуск курсантов Академии МВД. В этом году вуз окончили более 430 курсантов трех факультетов: милиции,...
 
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