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Сенаторы одобрили законопроект "Об изменении Конституции Беларуси"

25.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня сенаторы одобрили законопроект "Об изменении Конституции Беларуси". В частности, речь касается проведения выборов депутатов парламента и местных Советов депутатов в единый день, а также продление каденции местных Советов депутатов 28-го созыва. Такое предложение обрело конкретные юридические формулировки в результате общенационального сбора инициатив по изменению Конституции. Как отметил премьер-министр Роман Головченко, концепция единого дня голосования - далеко не белорусское ноу-хау, подобные примеры существуют в избирательном законодательстве многих государств Европы, а также в США, Канаде и Мексике.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Введение единого дня голосования является такой стабилизирующей стадией организации избирательного процесса, который в том числе позволит укрепить политическую систему нашей страны, позволит депутатам более в спокойном режиме выполнять свои депутатские полномочия и позволит центральной избирательной комиссии, равно как и территориальным участковым избирательным комиссиям, более планово и синхронно строить свою работу по формированию представительной ветви власти.

Кроме этого, сенаторы одобрили законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Всего же в повестке дня значится 10 вопросов. Сегодня верхняя палата представителей также закрывает весеннюю сессию.


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Сегодня сенаторы одобрили законопроект "Об изменении Конституции Беларуси". В частности, речь касается проведения выборов депутатов парламента и местных Советов...
 
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