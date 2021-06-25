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А. Шпаковский: Санкции введены против народа Беларуси, а не против власти

25.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Санкции (как минимум с точки зрения юридического понимания) введены не против белорусской власти, а против самой страны и каждого ее жителя. Таким мнением поделился известный политолог Александр Шпаковский. По его словам, Беларусь с санкциями в той или иной форме сталкивается уже не один десяток лет, и, как показывает большой опыт не только нашего государства, это не сильно мешает развиваться как экономике страны, так и ее социальным проектам.

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Фактически нам объявлена экономическая война. Насколько этот инструмент действительно может иметь поражающий эффект? Безусловно, будут определенные потери. Мой прогноз в том, что если бы не западные санкции (а мы по итогам продемонстрировали рост 3,5 %), я думаю, что к концу года с учетом правильной линии, занятой в период ковидной пандемии, мы продемонстрировали бы 4-5 % роста ВВП. Мы однозначно не станем жить хуже, потому что любые санкции можно обходить. И ни одна страна из тех, в отношении кого применялся этот инструментарий, не исчезла с политической карты мира, нигде не произошли необратимые политические трансформации. Санкции не против власти, санкции против Беларуси как таковой. Независимой, впервые в истории появившейся на политической карте мира. Республика Беларусь вызывает определенные раздражения - вот в чем дело.


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Санкции (как минимум с точки зрения юридического понимания) введены не против белорусской власти, а против самой страны и каждого ее жителя. Таким мнением...
 
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