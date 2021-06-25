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Каждую пятницу вместе с "Променадом" выбирайте культурный маршрут на выходные дни

25.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Жара держится не только на столбике термометра, повышает градус и культурная жизнь столицы. Витебская акварельная школа заполнила залы Национального художественного. Классику и эксперименты Феликса Гумена представили к 80-летию мастера. Вспомнить о важных датах и загореться белорусской аутентикой призывает исторический. Музейщики подготовили масштабный гид по национальной кухне. А итог коллаборации традиций и новаторств -  в Национальном центре современных искусств. Постскриптум фестиваля "Текстильный букет" в залах до конца недели (видео).

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Теги: Витебск
 
 
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Жара держится не только на столбике термометра, повышает градус и культурная жизнь столицы. Витебская акварельная школа заполнила залы Национального...
 
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