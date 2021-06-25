Источник материала: БT

Жара держится не только на столбике термометра, повышает градус и культурная жизнь столицы. Витебская акварельная школа заполнила залы Национального художественного. Классику и эксперименты Феликса Гумена представили к 80-летию мастера. Вспомнить о важных датах и загореться белорусской аутентикой призывает исторический. Музейщики подготовили масштабный гид по национальной кухне. А итог коллаборации традиций и новаторств - в Национальном центре современных искусств. Постскриптум фестиваля "Текстильный букет" в залах до конца недели (видео).



