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Каждую пятницу вместе с "Променадом" выбирайте культурный маршрут на выходные дни
25.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жара держится не только на столбике термометра, повышает градус и культурная жизнь столицы. Витебская акварельная школа заполнила залы Национального художественного. Классику и эксперименты Феликса Гумена представили к 80-летию мастера. Вспомнить о важных датах и загореться белорусской аутентикой призывает исторический. Музейщики подготовили масштабный гид по национальной кухне. А итог коллаборации традиций и новаторств - в Национальном центре современных искусств. Постскриптум фестиваля "Текстильный букет" в залах до конца недели (видео).
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Жара держится не только на столбике термометра, повышает градус и культурная жизнь столицы. Витебская акварельная школа заполнила залы Национального...
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