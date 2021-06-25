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Минлесхоз проработает вопрос введения единого порядка реализации лесопродукции населению

25.06.2021 20:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства проработает вопрос введения единого порядка реализации лесопродукции населению, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Многие граждане в последнее время погрузились в ремонт и столкнулись с высокими ценами на лесопродукцию. Стоит отметить, что устанавливаем их не мы, действуют законы рынка, однако вопрос удовлетворения потребностей граждан сегодня на особом контроле у руководства отрасли. В ближайшее время специалисты ведомства проработают вопрос введения единого порядка реализации лесопродукции населению", - рассказали в Минлесхозе.

Как отметили в ведомстве, в частности, речь может идти о введении фиксированных цен на лесопродукцию для собственного потребления граждан.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметили в ведомстве, в частности, речь может идти о введении фиксированных цен на лесопродукцию для собственного потребления граждан.
 
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