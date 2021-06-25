Выступление Кочановой на закрытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Источник материала: БелТА

Выступление Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И. на закрытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Уважаемые члены Совета Республики!

Уважаемые приглашенные!

Сегодня завершает работу пятая сессия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

В этот период наша страна по-прежнему продолжает подвергаться неприкрытому экономическому и политическому давлению, целенаправленному вмешательству во внутренние дела.

Очевидно, что не всех в мире устраивает стабильность и спокойствие в республике, наша миролюбивая внешняя политика, статус донора безопасности и переговорной площадки.

Действия коллективного Запада, направленные, прежде всего, на дестабилизацию ситуации в Беларуси, слом государственных устоев, введение новых экономических санкций в отношении республики, подрывают основы международного права.

Ведь все прекрасно понимают, что подобная политика отразится на благополучии трудовых коллективов и каждого гражданина Беларуси.

Это их историческая ошибка, за последствия которой придется расплачиваться европейскому региону. Они создают угрозу для безопасности всего мира.

Как заявил наш Президент, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, выступая 22 июня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой": "Уясните раз и навсегда: мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае выстоим!".

Белорусские парламентарии неоднократно требовали от западных коллег не нарушать нормы международного права.

Свою позицию мы четко выразили в заявлениях о попытке государственного переворота в Республике Беларусь, возмутительном инциденте с государственным флагом в Риге.

Члены Совета Республики и депутаты всех уровней обратились к мировому сообществу с призывом выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении белорусского государства и его народа, проявить с нами солидарность в отстаивании права на мирную жизнь, вернуться к ответственному и плодотворному взаимодействию на благо всех стран.

Хочу выразить признательность членам Совета Республики за вашу гражданскую позицию по отстаиванию интересов страны.

Уважаемые коллеги!

Республика Беларусь является состоявшимся суверенным государством.

И работая над законопроектами, мы должны принимать такие законодательные решения, которые будут направлены на укрепление независимости, обеспечение национальной безопасности, создание условий для достойной жизни наших граждан и свободного развития.

В настоящее время с участием членов Совета Республики, которые входят в состав Конституционной комиссии, проводится серьезная работа по совершенствованию Основного закона нашей страны.

Комиссии предстоит выработать предложения по укреплению правового фундамента нашего государства. 1 августа проект изменений в Конституцию должен быть представлен на рассмотрение Президента.

Уже прошло семь заседаний Конституционной комиссии. Обсужден ряд концептуальных моментов.

В частности, особенно активно дискуссия велась по вопросам определения статуса и полномочий Всебелорусского народного собрания, уточнения функций Президента, правительства, парламента, совершенствования организации местного управления и самоуправления.

Конституционная комиссия продолжает свою работу. Сейчас основной акцент делается на подготовке проектных редакций глав Конституции.

Уважаемые коллеги, предложения продолжают поступать в комиссию.

Одной из важнейших стала инициатива парламентариев по корректировке Основного закона в части срока полномочий местных Советов депутатов. Глава государства поддержал нас, и сегодня в Совете Республики состоялось первое обсуждение соответствующего законопроекта.

В целях оперативного и адекватного ответа на современные вызовы и угрозы принят к сведению декрет Президента Республики Беларусь от 9 мая 2021 г. № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя" и внесены изменения в ряд законов по данным вопросам.

Сохранению исторической памяти, укреплению национальной безопасности и общественного порядка будут способствовать закон "О недопущении реабилитации нацизма", новая редакция закона

"О противодействии экстремизму", скорректированное законодательство об уголовной ответственности, о массовых мероприятиях, деятельности правоохранительных органов.

На защиту прав граждан в информационной сфере направлены изменения в закон "О средствах массовой информации", а также закон "О защите персональных данных", который в Беларуси принят впервые.

Утверждены отчеты об исполнении республиканского бюджета и бюджета фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 2020 год, закреплен переход на бюджет прожиточного минимума как единый социальный норматив.

Одобрена новая редакция закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", расширена договорно-правовая база международного сотрудничества.

Уважаемые члены Совета Республики!

Работа с обращениями граждан всегда была, есть и будет приоритетным направлением в нашей деятельности.

За второй квартал членами Совета Республики рассмотрено свыше 1500 обращений, в том числе членами Президиума - 660, проведено более 80 прямых телефонных линий.

Личное участие сенаторов позволяет решать многие вопросы. И люди это ценят. Подтверждение тому - поступающие в Совет Республики письма, в которых граждане выражают признательность за содействие. Немало их адресовано Михаилу Ивановичу Русому, Сергею Михайловичу Сивцу, Александру Сергеевичу Карпицкому, Александру Андреевичу Ляхову. Это не просто слова благодарности. За ними - люди с их проблемами и верой в государство и справедливость.

Вместе с тем данная работа требует постоянного совершенствования, использования новых форм взаимодействия с населением.

Одной из новаций стало проведение выездных расширенных заседаний Президиума. Мы начали с Московского района столицы. В развитие этого направления накануне следующего выездного заседания в Минском райисполкоме был проведен единый день приема граждан в сельисполкомах района. Это позволило населению, не выезжая за пределы места жительства, обратиться по волнующим вопросам непосредственно к нам, а нам, законодателям, - сформировать представление об уровне и качестве работы местной власти.

Такую практику мы обязательно продолжим. И продолжим ее на системной основе - ежеквартально. Следующее выездное заседание и единый день приема проведем в Витебской области.

В мероприятии будут задействованы все сенаторы этого региона.

Да, эта работа требует не только времени, но и полной самоотдачи для того, чтобы разобраться в проблемах и вопросах граждан, а там, где это нужно, - оказать необходимую помощь. Но самое главное - в этой работе не должно быть формализма.

Как я уже сказала, через выездные приемы и заседания Президиума проведем своего рода мониторинг состояния работы с обращениями граждан в регионах. И мы не ограничимся райцентрами, а доберемся до глубинки, до самых отдаленных сельсоветов.

Нам крайне важно знать общественное настроение, проблемы и потребности людей. Только в таком случае могут приниматься абсолютно правильные и выверенные решения, в том числе на законодательном уровне.

Президиумом Совета Республики проведены также выездные заседания по актуальным направлениям. В Минском государственном автомеханическом колледже рассмотрены вопросы системы профессионально-технического образования и повышения престижа рабочих профессий.

В 120-й гвардейской бригаде имени Верховного Совета Белорусской ССР - пути совершенствования подготовки призывников к службе в Вооруженных Силах. Выработаны конкретные предложения по военно-патриотическому воспитанию школьников, расширению системы профильных классов военно-патриотической направленности, подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил, формированию у молодежи ответственности за обеспечение безопасности своей страны.

Еще одна оправдавшая себя форма взаимодействия с населением - открытый диалог с гражданами, трудовыми коллективами, широкая разъяснительная работа.

Так, в сессионный период членами Совета Республики проведено более 400 встреч с трудовыми коллективами и населением по месту жительства.

На очередном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики в городе Славгороде Могилевской области рассмотрены вопросы преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС, восстановления пострадавших территорий, стимулирования их экономического развития, обеспечения достойного уровня жизни людей.

Созданный ранее при Президиуме Совета Республики научно-консультативный совет преобразован в экспертно-консультативный. Тем самым сделан акцент на рассмотрении наиболее значимых практических вопросов, которые сегодня требуют именно экспертной оценки.

На этой неделе в Гродно состоялось первое заседание обновленного совета. Мы обсудили подготовку научных кадров, обеспечение профессорско-преподавательским составом учреждений высшего образования, мотивацию молодежи для занятия научной и преподавательской работой. Разговор получился открытым и конструктивным.

Перспективной повесткой экспертно-консультативного совета должны стать наиболее актуальные вопросы устойчивого развития страны, повышения благосостояния граждан.

Использование вышеназванных форм работы позволяет выявлять болевые точки в различных сферах общественных отношений, быстро реагировать на них и совместно с экспертным сообществом вырабатывать предложения для их разрешения.

Уважаемые коллеги!

В последнее время мы видим, как медиапространство формирует картину мира. Поэтому очень важно правильно освещать события, которые происходят в работе государственных органов и в стране в целом.

Сегодня сенаторы активно работают в социальных сетях. Наши новости можно читать в "Фейсбук", "Инстаграм", "Телеграм". Некоторые публикации набирают значительное количество просмотров. Я признательна за ту информацию, которую члены Совета Республики предоставляют для официального сайта и аккаунтов в социальных сетях. Эта информация нужна для того, чтобы наши граждане четко понимали функции и реальную работу членов Совета Республики.

Однако мы не отказываемся от живой формы общения. Всего за сессионный период сенаторы провели 85 встреч с учащимися.

Молодые люди - частые гости и в Совете Республики. Показательно, что большинство встреч они инициируют сами. С деятельностью Совета Республики ознакомились учащиеся средних школ, студенты медицинских университетов, Полоцкого государственного университета, учащиеся Минского городского педагогического колледжа, активисты Совета учащейся молодежи при Ленинском районном комитете ОО "БРСМ".

Неотъемлемой частью встреч является открытый диалог. Для нас очень важна такая связь с молодежью, ведь на этих встречах ребята озвучивают свои идеи и предложения, задают интересные вопросы. И это замечательно. Видно, что им небезразлично происходящее вокруг и они хотят быть причастными к решению конкретных вопросов, связанных с их жизнью и жизнью страны.

Работая с молодежью, мы определяем вектор развития нашего государства.

Как точно отметил наш Президент на Всебелорусском народном собрании: если мы не будем заниматься своими детьми, ими займутся чужие учителя.

Нам надо воспитывать патриотов своей страны, готовых к сознательному и бескорыстному служению своему народу и Отечеству.

Сохраняя историческую память, прививая уважение к национальному наследию, мы создаем фундамент будущего.

С начала Великой Отечественной войны прошло уже 80 лет. Но до сих пор 22 июня ассоциируется с периодом жестоких испытаний, невосполнимых утрат и невиданной силой человеческого духа, беспримерного героизма и самопожертвования.

Такими должны быть ценностные ориентиры для нашей молодежи. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы отстоять историческую правду о войне, закрепить в общественном сознании правильное понимание ее уроков.

Уважаемые коллеги!

На следующей неделе состоится VIII Форум регионов Беларуси и России. Его тема - научно-техническое сотрудничество Беларуси и России в эпоху цифровизации.

Площадка Форума в очередной раз предоставит возможность представителям регионов наших стран для предметного обсуждения и продвижения совместных проектов, способствующих экономическому и социальному развитию государств. Практическим вкладом форума в актив двустороннего сотрудничества станут новые соглашения и коммерческие контракты.

Уважаемые члены Совета Республики!

Перед нами стоят серьезные задачи, которые необходимо решать быстро и качественно.

Совет Республики должен выступать экспертом по проектам важнейших законодательных актов, оценивать их актуальность и риски, которые могут возникнуть в процессе их применения. В этой работе мы должны учитывать требование главы государства - предлагаемые подходы должны идти от жизни, отвечать текущим и перспективным потребностям страны, общества, бизнеса и граждан.

Нам необходимо активизировать работу по всем направлениям деятельности, использовать все возможные формы, продолжить встречи с трудовыми коллективами, молодежью, населением по месту жительства. Активно взаимодействовать со средствами массовой информации.

Уважаемые коллеги!

Впереди у нас главный государственный праздник - День Независимости Республики Беларусь.

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным днем. Пусть наши сердца будут всегда наполнены гордостью за свою страну, а жизнь отмечена только трудовыми подвигами во имя любимой Родины.

Благодарю вас за работу, желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Пятую сессию Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва объявляю закрытой.-0-