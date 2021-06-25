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На грядущих Олимпийских играх в Токио белорусская сборная будет яркой и красивой - это факт. Все образы давно утверждены. Более того, вся спортивная форма уже пошита и отгружена. К слову, в подготовке одежды задействованы 7 объектов по всей стране - от Витебска до Пинска. Об экипировке подробнее в специальном проекте Агентства теленовостей "Токийский экспресс". Прямо сейчас. Рассказывает Кристина Камыш.

Менее чем через месяц достижения атлетов на Олимпиаде Токио станут самой важной темой в мире. Однако на церемонии открытия главного старта четырехлетия спорт уступит место моде.

Традиции одеваться командой в едином стиле без малого 85 лет. Впервые эта идея была воплощена на Играх в Берлине в 36 году прошлого века. Создание нарядов доверяли именитым кутюрье - Шанель, Армани, Эстерелю и Сен-Лорану.

А после церемоний обычно составляется топ самых модных коллективов. И отрадно, что белорусы в этих списках. За образ на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная среди 17 лучших.

Традиционно в нашей парадно-гражданской форме, так или иначе, присутствуют красный либо зеленый цвета. В Токио все будет иначе.

Наталья Кравцова, начальник службы обеспечения бытовых услуг ГХУ:

Будем удивлять прежде всего цветом. Это белый и голубой цвета. Это цвета победы, свободы, удачи. Поэтому будем своих спортсменов поддерживать еще и формой. Все те, кто получил уже форму, очень довольны. Всем идет, ведь мы подгоняем по размерам. Поскольку индивидуальный пошив - это уже не на каждого спортсмена. У гимнасток свои какие-то особенности фигуры, у тяжелоатлетов свои. Еще особенность формы этого года - первый раз на женскую сборную мы шьем платье.

Впервые на Играх в Японии наши атлеты выйдут в экипировке под знаком Made in Belarus. Это касается не только парадно-гражданской, но и спортивной формы. Ранее мы обращались к иностранным производителям за помощью в ее пошиве.







Также впервые олимпийцы выступят под знаком Team BY. Он появился в конце 2018 года. За основу логотипа бренда взят аист, который является символом страны. Графически птица изображена летящей вверх, как и наша команда, которая всегда стремится к победам и покорению новых высот.

Спортивная экипировка получилась максимально яркой.

Карина Ганина, художник-модельер частного предприятия "Соло-Пинск":

Коллекция построена на сочетании актуальных оттенков синего, мятного и белого. Синий традиционно указывает на большое количество озер и рек в нашей стране. Белый - это воплощение духовной чистоты и свободы, а мята - это очень актуальный цвет, поэтому мы решили еще больше модным сделать заказ. Большинству людей нравится фитнес-комплект. Еще интересно делали дождевик.

Спортсменов оденут полностью - от шортов и маек до джемперов и теплых жилеток. В женской капсуле, например, 23 позиции. Наши атлеты будут готовы к любым погодным условиям в Японии.

Виталий Островский, начальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета Беларуси:

Всего было вариантов, если смотреть и белорусские, и иностранные компании, около 10. Профильные специалисты, спортсмены, тот же Дмитрий Александрович Довгаленок, олимпийский чемпион, который не раз выступал на Играх, который знает требования - мы все смотрели по ее качеству и составляли шорт-лист. Победила компания "Соло-Пинск". Вместе с ними мы работали над созданием дизайна. Т.е. дизайн разработан как специалистами Национального олимпийского комитета, так и предприятия.

С нацкомандами производство сотрудничает более семи лет. Поэтому за удобство, качество формы спортсмены могут не переживать. Всего в заказе было около 450 комплектов. И они уже отгружены.

Василий Горегляд, генеральный директор частного предприятия "Соло-Пинск":

Очень большое испытание для тех людей, которые работают на предприятии. И еще это большая гордость - пошить одежду, которая будет представлять нашу страну. И мы очень переживаем, болеем за наш общий результат. Потому что форма, наверно, должна тоже принести какую-то маленькую часть победы.

Пословица гласит, что встречают по одежке. Провожать же будем по количеству медалей.





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