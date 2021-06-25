Академия МВД выпустила молодых офицеров

Источник материала: БT

Торжественная церемония прошла на площади Государственного флага.

Маршем выпускники прошли по плацу. Затем бросили вверх монетки (традиция, чтобы карьера была блестящей). Среди нынешних выпускников академии 33 получили диплом с отличием, 10 золотых медалистов и 6 президентских стипендиатов. Во взрослую жизнь их напутствовал министр внутренних дел.

Выпускники продолжат службу в МВД, Следственном комитете, Госкомитете судебных экспертиз, Департаменте финансовых расследований.





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