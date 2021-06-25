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А. Лукашенко подписал Указ о переименовании Дня молодежи в День молодежи и студенчества

25.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теперь не только День молодежи, а еще и студенчества. В последнее воскресенье июня свой праздник отметят люди в возрасте от 14 до 31 года. Указ о переименовании дня подписал Александр Лукашенко. Изменения направлены на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли в общественно-политической жизни белорусского общества и государства, а также будут способствовать объединению студенческой и работающей молодежи на основе лучших традиций преемственности молодежных движений.

Кстати, с идеей подобного праздника к Президенту обратился один из студентов БГУ в январе нынешнего года. Во время открытого разговора с Александром Лукашенко молодой человек отметил, что нашей молодежи не хватает своего праздника - Дня именно белорусского студенчества. Глава государства инициативу оценил положительно и пообещал, что такая дата обязательно будет в отечественном календаре.


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Теперь не только День молодежи, а еще и студенчества. В последнее воскресенье июня свой праздник отметят люди в возрасте от 14 до 31 года. Указ о переименовании дня...
 
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