Ключевые решения депутатов и сенаторов на закрытии весенней сессии

Источник материала: БT

На сохранение и защиту суверенитета и конституционного строя Беларуси направлены и новые правки в законе. Их сегодня поддержал парламент. В первом чтении депутаты и сенаторы приняли законопроект об изменении Конституции. Во втором чтении одобрили документ о таможенном регулировании. И это лишь небольшая часть сегодняшнего рабочего дня. Как было отмечено, все новации должны идти на пользу стране и людям. На закрытии весенней сессии побывал корреспондент Антон Малюта.

Первый пункт в повестке - совместное заседание обеих палат с отчетом правительства.

Сегодня за трибуной Анатолий Сивак, вице-премьер, который отвечает за транспорт, а также строительство и ЖКХ. Именно эти темы больше всего волнуют население. Это показывают приемы граждан, которые проводят парламентарии. Замглавы правительства расскажет: все планы на пятилетку по строительству жилья будут выполнены. Большое внимание уделят многодетным семьям.

Конечно, тему санкций тоже не обошли. Они негативно сказываются на инвестиционном климате, отметит Анатолий Сивак. Однако работать в убыток мы не должны, и об этом вопрос депутата.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении Конституции

Менее чем через час в Овальном зале выступил премьер-министр. Глава государства уполномочил его представить законопроект об изменении Конституции. Речь о норме, которая активно обсуждается - продление полномочий местных депутатов 28-го созыва. Если инициатива будет подержана, в 2023 году местные выборы пройдут одновременно с парламентскими.

Такая синхронизация имеет много плюсов. Например, экономия средств и сохранение активности избирателей. С этим сегодня согласились и сенаторы.

В портфелях депутатов и сенаторов законопроекты, которые касаются не только экономики или социальных вопросов, но и национальной безопасности. Сегодня поддержаны поправки в проект закона по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Мир и спокойствие для белорусов - самое главное. И только сами граждане могут определять, как страна будет развиваться дальше.

Сегодня весеннюю сессию завершили и сенаторы. В заключительный день успели рассмотреть 10 законопроектов. Дальше работа не останавливается. Парламентарии всегда на связи с избирателями. Люди сами подскажут, каких новаций ждут. Что касается следующей, осенней, сессии, она стартует в начале октября.





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