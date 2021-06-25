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К. Вышинский об экономическом давлении, нацеленном на разрушение государства изнутри

25.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусы продемонстрировали несогласие с тем, что за них будут решать, кто их Президент. И именно поэтому агрессивная политика против нашей страны набирает обороты. Экономическое давление заменило прямое военное вторжение и может быть более изощренным и эффективным методом борьбы, нацеленным на разрушение государства изнутри. Об этом и не только рассказал в эксклюзивном интервью нашему каналу российский и украинский журналист, исполнительный директор информагентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский (видео).


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Белорусы продемонстрировали несогласие с тем, что за них будут решать, кто их Президент. И именно поэтому агрессивная политика против нашей страны набирает...
 
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