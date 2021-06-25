К. Вышинский об экономическом давлении, нацеленном на разрушение государства изнутри

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Белорусы продемонстрировали несогласие с тем, что за них будут решать, кто их Президент. И именно поэтому агрессивная политика против нашей страны набирает обороты. Экономическое давление заменило прямое военное вторжение и может быть более изощренным и эффективным методом борьбы, нацеленным на разрушение государства изнутри. Об этом и не только рассказал в эксклюзивном интервью нашему каналу российский и украинский журналист, исполнительный директор информагентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский (видео).

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