А. Сыч о том, куда мир ведет борьба за рынки сбыта и лишнюю пачку долларов в набитом сейфе

Источник материала: БT

Коллективный Запад сейчас движим совершенно меркантильными целями. В ход идут самые "грязные и подлые приемы". Причем все эти цели стояли на кону и прошлым летом, но были завуалированы. Сейчас же все карты раскрыты.

Наша страна занимает около 30 % мирового рынка карьерных самосвалов. Белорусские калийные удобрения и продукты нефтепереработки составляют серьезную конкуренцию. И Запад с этим мириться категорически не намерен. Как говорил Маркс: "Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради 300 процентов прибыли".

О том, куда мир ведет борьба за рынки сбыта и лишнюю пачку долларов в набитом сейфе, расскажет Андрей Сыч.

Несколько поколений наших родных и близких провели свое детство, юность и взрослую жизнь в условиях дефицита, голода и тяжелейшего труда. Они восстанавливали страну от последствий Великой Отечественной войны. Заводы, школы и больницы, которыми мы сегодня можем пользоваться, строились на протяжении более 70 лет на пепелище, которое оставили после себя фашисты.

За время экспансии на Восток с территории Беларуси было вывезено в Германию 90 % станочного и технического оборудования, около 96 % энергетических мощностей. По данным сайта "Архивы Беларуси", прямой материальный ущерб исчислялся в 75 миллиардов рублей по ценам того времени. Это в 35 раз превышало довоенный бюджет республики. Экономика была отброшена на уровень 1913 года.

Беларусь снова хотят отбросить назад

Сегодня, когда мы практически догнали и даже сравнялись по уровню технологий и производства с ведущими мировыми корпорациями, нас снова хотят отбросить назад. Не идет никакой речи о честной конкуренции и даже о так полюбившемся неолибералам подходе, при котором якобы невидимая рука рынка все отрегулирует. В ход идут грязные приемы: накануне 22 июня, когда белорусы отдают дань памяти жертвам геноцида нашего народа, западные чиновники объявили о новом пакете экономических санкций. В этот важнейший день в нашей истории, стоя в Брестской крепости, которая первая приняла бой, Президент Беларуси сделал важное и символичное обращение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неужели история вас так ничему и не научила? Как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта. Я обращаюсь в первую очередь к народам наших соседних стран - полякам, литовцам, латышам, украинцам: "Очнитесь". Очнитесь пока не поздно, разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность. Посмотрите, какой красивый мир, мы в этом мире всегда нормально жили, по-соседски делили кусок хлеба, ездили друг к другу. Давайте остановимся у этой последней черты.

О том, как завоевывать рынки сбыта, Запад знает не понаслышке

Горячая война по-прежнему остается одним из вариантов развития событий. Ведь те, кто сегодня стоит за спинами западных чиновников, еще несколько десятков лет назад вместо автомобилей производил танки и самолеты для Третьего рейха. Именно в то время были сформированы те самые корпорации, которые сегодня диктуют свою непреклонную волю остальному миру, не желая участвовать в честной конкуренции. О том, как завоевывать рынки сбыта, они знают не понаслышке.

Вальдемар Гердт, депутат бундестага Германии:

Это страшно, когда в угоду идеологическому концепту ставятся экономические связи и развитие, благосостояние своего народа - чем это отличается от фашизма? Там тоже выстраивались какие-то идеологические догмы, по которым произошло то, что произошло. Экономика должна оставаться экономикой, особенно сейчас в постковидный период. Сейчас надо убрать все препятствия, которые мешают быстро становиться экономике на ноги, иначе мы не прокормим наших людей, иначе у нас будет беда.

Важно понимать, что экономический фашизм преследует одну единственную цель: установить тотальную монополию на производимый товар и услуги. Это позволяет без оглядки на конкурентов устанавливать те цены, которые считаешь нужными. Под ширмой демократии и прав человека уже реализован план деиндустриализации Прибалтики и Украины.

Мирослав Митрофанов, депутат Рижской городской думы (Латвия):

Все производство, что есть в Беларуси, имеет свои аналоги в Западной Европе, кроме природных ресурсов. Калийное производство, да, это лакомый кусочек. Но здесь тоже не надо захватывать, можно поставить в такие условия, что эти же калийные соли будут продаваться по такой цене, которая в принципе устроит западных потребителей. Что касается всего остального, то промышленность эта на Западе не нужна, сельское хозяйство тоже не нужно никому. Поэтому в принципе установка будет не на захват, а на тотальное уничтожение разными способами, в основном экономическими. То, что мы рассчитывали, что будут просто административные решения о закрытии тех или иных предприятий, это не так. В Латвии их административно сверху не закрывали, их просто поставили в такие условия, что они не смогли выжить, они разорились.

Некоторые политики входят в историю страны, а некоторые в эту историю просто вляпываются

Умышленное и целенаправленное разорение предприятий - это непосредственное уничтожение рабочих мест, а значит не что иное, как нарушение прав человека на труд. Речь Президента Беларуси 22 июня демонстрирует социальную ответственность за граждан, которых пытаются поставить в условия голодных бунтов. Тезисы о мире и спокойствии в речи Александра Лукашенко существенно разнятся с призывами литовских содержанок митинговать и блокировать работу предприятий, разрушая экономику. По итогам своей деятельности некоторые политики входят в историю страны, а некоторые в эту историю просто вляпываются. Белорусы все прекрасно понимают и выступают категорически против санкции в отношении их предприятий.

Евросоюз далеко не монолитная структура. Внутри идет постоянная борьба между сторонниками экспансии во всех ее проявлениях и политиками, которые готовы строить взаимовыгодные отношения. Беларусь всегда открыта к сотрудничеству на равных. Выступление Александра Лукашенко в Брестской крепости тому яркое подтверждение.





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