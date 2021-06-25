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Жук: санкции - это один из инструментов завоевания страны

25.06.2021 23:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции Запада в отношении Беларуси - это один из инструментов завоевания страны. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Прежде всего, считает Дмитрий Жук, речь идет об экономическом завоевании Беларуси. "Как только начинают рассказывать, что ты где-то что-то делаешь не так с точки зрения демократии, прав и свобод, ты должен четко понимать, что у тебя есть что-то, на что они положили глаз и хотят отнять. Их цель - довести свой замысел до конца", - убежден глава медиахолдинга.

Дмитрий Жук обратил внимание, что Запад вложил в белорусскую "кампанию" уже столько средств, что остановиться ему сейчас уже сложно. "Сегодня те санкции, которые ввели, на самом деле имеют обратный эффект внутри Беларуси. Они сплачивают вокруг власти, государства больше людей. И не только тех, кто вовлечен в политику, но и обычных граждан, которые являются работниками наших крупных предприятий. И второй момент: сегодня мы можем воспользоваться этой ситуацией и посмотреть на нее как на возможность расширить другие рынки сбыта", - отметил он.

"Как по мне, введение санкций 21 июня - это не только плевок в историю. Это, по-моему, плевок в отношении всех тех погибших белорусов в годы войны", - в свою очередь подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Жук считает, речь идет об экономическом завоевании Беларуси. "Как только начинают рассказывать, что ты где-то что-то делаешь не так с точки зрения...
 
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