Картина дня: Лукашенко посетил Жировичский монастырь, сессия парламента и последствия непогоды

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 25 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь. Президент обсудил с руководством Белорусской православной церкви и предстоятелем обители благоустройство монастыря и его территории. Александр Лукашенко почтил память митрополита Филарета у места его захоронения. Нужно сделать все, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир , заявил глава государства. Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь является святыней для верующих со всего мира , сказал Президент. Александр Лукашенко отметил попытку сломать православие в Беларуси.





Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №240 "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования".

День молодежи и студенчества будет отмечаться в Беларуси в последнее воскресенье июня. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №237, в соответствии с которым вносятся изменения в указ от 26 марта 1998 г. №157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".





Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 30-летием со дня образования ветеранов Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

Государству и церкви невозможно решать свои задачи без взаимодействия и объединения усилий. Такое мнение в общении с журналистами высказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В обновленной Конституции Беларуси важно обозначить духовные ориентиры белорусского народа .

Мы не станем принимать надиктованное нам извне решение , заявил премьер-министр Роман Головченко во время заседания пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.





Выступление Андрейченко на закрытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении Конституции Беларуси. Депутаты поддержали поправки в законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя . Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам профилактики правонарушений. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о таможенном регулировании в Беларуси.

Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь" . Совет Республики одобрил законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя .





Ежемесячные потери авиаотрасли Беларуси из-за санкций оцениваются на уровне $10,3 млн, заявил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. В транспортной отрасли наметился рост по основным показателям: экспорту услуг и выручки по ним, грузообороту и пассажироперевозкам. В Минске будет строиться наружное метро как альтернатива обычному городскому трамваю. Правительством принимаются меры по обеспечению ритмичного финансирования жилищного строительства , сообщил Анатолий Сивак.

Беларусь в ближайшее время примет меры в ответ на экономические санкции ЕС . Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси, размещенном на сайте ведомства. Экономические санкции Европейского союза - новая тщетная попытка постепенно душить белорусов , подчеркивается в заявлении.





Фото из архива

БКК: мы будем прилагать все усилия для выполнения наших обязательств перед партнерами.

Предприятия Брестской области подписали к Форуму регионов контракты на $120 млн.

Минздрав рассчитывает получить вакцину "Спутник Лайт" в июле.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 813 пациентов с COVID-19 , выписаны 777.





Фото из архива

СК: мера пресечения для Сапеги и Протасевича изменена на домашний арест.

ФОТОФАКТ: Присягнули на верность Отечеству . Ряды минской милиции пополнили 40 новобранцев

Старт третьему трудовому семестру дали в Могилеве.





Повреждены кровли жилых домов и автомобили - МЧС рассказало о последствиях непогоды .

В Беларуси за неделю с тепловыми ударами в медучреждения обратились 117 человек.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26-27 июня

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Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси 26 июня приглашает минчан и гостей столицы на праздник "Симфония роз".

В Пуховичском районе 26 июня состоится республиканский турнир по торфяному футболу.

В Гродно 26 июня большим праздником в центре города отметят День молодежи и студенчества. Праздник начнется в 15.00 и продлится до полуночи.

Открытие третьего трудового семестра - 2021 с участием бойцов студенческих отрядов из всех регионов страны состоится 27 июня в Минске.

Танцевальные, вокальные, спортивные, интерактивные, художественные программы и интеллектуальные конкурсы ждут жителей и гостей Витебска 26-27 июня на праздновании Дня города.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

27 июня

В Республике Беларусь - День молодежи.

Всемирный день рыболовства.

День микро-, малых и средних предприятий.

85 лет назад родился Кузьменков Владимир Иванович, белорусский писатель и публицист, кандидат исторических наук, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (1999). Автор книг "Шла весна", "Прославляя дружбу народов" и др. Писал рассказы, повести, статьи, посвященные жизни молодежи, проблемам межнациональных отношений, экономического и культурного сотрудничества. Умер в 2002 году.

55 лет назад родился Дробыш Виктор Яковлевич, российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России (2010).

28 июня

270 лет назад родился Шереметев Николай Петрович, русский граф, один из самых просвещенных российских дворян последней трети XVIII века, театральный деятель и меценат, владелец крупнейшего крепостного театра. В 1769-1773 годах знакомился с театральной жизнью Англии, Голландии, Швейцарии. По возвращении из-за границы получил в наследство от отца - П.Б.Шереметева - крепостной театр в Кускове (близ Москвы) и организовал при театре обучение крепостных сценическому искусству. В театре Шереметева ставились оперы, балеты, комедии, водевили. В конце XVIII века. Шереметев перевел свой театр из Кускова в другое подмосковное имение - Останкино. Умер в 1809 году.

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