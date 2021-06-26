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Картина дня: Лукашенко посетил Жировичский монастырь, сессия парламента и последствия непогоды
26.06.2021 09:25 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 25 июня
Президент Беларуси
Президент Беларуси
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Президент Беларуси
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Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси 26 июня приглашает минчан и гостей столицы на праздник "Симфония роз".
В Пуховичском районе 26 июня состоится республиканский турнир по торфяному футболу.
В Гродно 26 июня большим праздником в центре города отметят День молодежи и студенчества. Праздник начнется в 15.00 и продлится до полуночи.
Открытие третьего трудового семестра - 2021 с участием бойцов студенческих отрядов из всех регионов страны состоится 27 июня в Минске.
Танцевальные, вокальные, спортивные, интерактивные, художественные программы и интеллектуальные конкурсы ждут жителей и гостей Витебска 26-27 июня на праздновании Дня города.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
27 июня
В Республике Беларусь - День молодежи.
Всемирный день рыболовства.
День микро-, малых и средних предприятий.
85 лет назад родился Кузьменков Владимир Иванович, белорусский писатель и публицист, кандидат исторических наук, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь (1999). Автор книг "Шла весна", "Прославляя дружбу народов" и др. Писал рассказы, повести, статьи, посвященные жизни молодежи, проблемам межнациональных отношений, экономического и культурного сотрудничества. Умер в 2002 году.
55 лет назад родился Дробыш Виктор Яковлевич, российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России (2010).
28 июня
270 лет назад родился Шереметев Николай Петрович, русский граф, один из самых просвещенных российских дворян последней трети XVIII века, театральный деятель и меценат, владелец крупнейшего крепостного театра. В 1769-1773 годах знакомился с театральной жизнью Англии, Голландии, Швейцарии. По возвращении из-за границы получил в наследство от отца - П.Б.Шереметева - крепостной театр в Кускове (близ Москвы) и организовал при театре обучение крепостных сценическому искусству. В театре Шереметева ставились оперы, балеты, комедии, водевили. В конце XVIII века. Шереметев перевел свой театр из Кускова в другое подмосковное имение - Останкино. Умер в 1809 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 25 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской...
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