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Лукашенко назвал самые ценные качества работников прокуратуры

26.06.2021 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 июн ― Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил специфику работы, требующую таких качеств, как объективность, принципиальность, стойкость и кристальная честность, "ведь в той постоянной борьбе с преступностью и проявлениями коррупции, которую вы ведете, против вас действуют люди, отрицающие все правила и нормы морали", отмечается в поздравлении.

По мнению Лукашенко, от четкой, слаженной работы и принципиальной позиции прокуратуры "во многом зависит дальнейшее развитие Беларуси, гражданский мир и согласие в обществе", поскольку именно прокуратура занимается координацией правоохранительной деятельности госорганов, сказано в поздравительном тексте.

"Вы защищаете конституционный строй, эффективно противодействуя всем попыткам дестабилизировать обстановку в стране. Вносите весомый вклад в обеспечение законности, прав граждан, суверенитета и национальной безопасности", - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер убежден в том, что сотрудники прокуратуры и впредь будут служить с честью, профессионально решая поставленные перед ними задачи.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер поблагодарил сотрудников прокуратуры за кристальную честность и принципиальную позицию, благодаря которым удалось противодействовать...
 
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