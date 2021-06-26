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Союзное строительство: VI Форум регионов Беларуси и России в фотоархиве
26.06.2021 10:47 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестой Форум регионов Беларуси и России в 2019 году принимал Санкт-Петербург. Его темой стало "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России". Особое внимание в этот раз было уделено именно союзному строительству.
Десятки интеграционных вопросов, соглашения о сотрудничестве, контракты: VI Форум стал очередным экономическим и политическим шагом государств навстречу друг другу. Участие в нем приняли лидеры двух стран, представители деловых кругов, руководители регионов Беларуси и России, крупнейших предприятий.
Александр Лукашенко и Владимир Путин на VI Форуме регионов Беларуси и России. Санкт-Петербург, 2019 год
I Форум регионов
В нынешнем году традиционно стартует очередное совместное масштабное мероприятие. VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Его главной темой станет "Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации".
Ключевые мероприятия состоятся в Москве и Московской области (Дом правительства Московской области), а также в режиме видео-конференц-связи в Минске.-0-
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Десятки интеграционных вопросов, соглашения о сотрудничестве, контракты: VI Форум стал очередным экономическим и политическим шагом государств навстречу друг...
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