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Союзное строительство: VI Форум регионов Беларуси и России в фотоархиве

26.06.2021 10:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестой Форум регионов Беларуси и России в 2019 году принимал Санкт-Петербург. Его темой стало "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России". Особое внимание в этот раз было уделено именно союзному строительству.

Десятки интеграционных вопросов, соглашения о сотрудничестве, контракты: VI Форум стал очередным экономическим и политическим шагом государств навстречу друг другу. Участие в нем приняли лидеры двух стран, представители деловых кругов, руководители регионов Беларуси и России, крупнейших предприятий.

Союзное строительство: VI Форум регионов Беларуси и России в фотоархиве

Союзное строительство: VI Форум регионов Беларуси и России в фотоархиве
Александр Лукашенко и Владимир Путин на VI Форуме регионов Беларуси и России. Санкт-Петербург, 2019 год

Союзное строительство: VI Форум регионов Беларуси и России в фотоархиве

Союзное строительство: VI Форум регионов Беларуси и России в фотоархиве

Союзное строительство: VI Форум регионов Беларуси и России в фотоархиве

Союзное строительство: VI Форум регионов Беларуси и России в фотоархиве

Союзное строительство: VI Форум регионов Беларуси и России в фотоархиве

I Форум регионов прошел в Минске в 2014 году. На минской площадке обсуждали развитие АПК. Второй - год спустя принимали в Сочи, где главным вопросом была промышленная политика. III Форум регионов Беларуси и России состоялся в белорусской столице. Его основной темой стало сотрудничество в социальной сфере. А тематикой мероприятия четвертого были IT-технологии, торгово-экономическое сотрудничество, кооперация в машиностроении и агропромышленном комплексе. Цифровая экономика, молодежная политика и безопасность, торговля, продовольствие, промышленная интеграция – основные темы пятого Форума, который в 2018 году принимал Могилев.

В нынешнем году традиционно стартует очередное совместное масштабное мероприятие. VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Его главной темой станет "Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации".

Ключевые мероприятия состоятся в Москве и Московской области (Дом правительства Московской области), а также в режиме видео-конференц-связи в Минске.-0-

Союзное строительство: VI Форум регионов Беларуси и России в фотоархиве

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Десятки интеграционных вопросов, соглашения о сотрудничестве, контракты: VI Форум стал очередным экономическим и политическим шагом государств навстречу друг...
 
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