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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27 июня из-за гроз и ливней

26.06.2021 10:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 27 июня из-за гроз и ливней, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром на большей части территории страны прогремят грозы, при грозах в отдельных районах ожидаются сильные ливни. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный, при грозах в отдельных районах сильный порывистый, ночью и утром местами шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем будет 21-27 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 28-31.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем будет 21-27 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 28-31.
 
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