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Более 5 т наркотиков изъяли в ходе спецоперации стран ОДКБ

26.06.2021 11:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

26 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Субрегиональная антинаркотическая операция "Канал - Гранитный бастион" была проведена 21-25 июня в интересах обеспечения коллективной безопасности, повышения уровня практического взаимодействия между государствами - членами ОДКБ и другими странами по пресечению каналов поступления новых психоактивных веществ, наркотиков опийной и каннабисной групп компетентными органами государств - членов ОДКБ. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В операции "Канал - Гранитный бастион" было задействовано более 14,3 тыс. сотрудников компетентных органов, - рассказал пресс-секретарь. - В результате скоординированных действий, по предварительным данным, изъято из незаконного оборота около 5036,3 кг наркотиков, из них более 4,8 кг опия, свыше 11 кг гашиша, более 3,5 кг героина, более 5 т марихуаны, свыше 17 кг наркотических средств синтетического происхождения. Выявлено 543 наркопреступления, а также 3 факта легализации наркодоходов. За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности привлечено 379 человек. Изъято 83 единицы огнестрельного оружия и около 1276 боеприпасов. В ходе операции подразделения финансовых разведок стран - членов ЕАГ выявили подозрительные финансовые операции, предположительно связанные с легализацией наркодоходов, на общую сумму около 3,43 млн российских рублей".

Международный координационный штаб по проведению операции был развернут в Душанбе (Республика Таджикистан). В мероприятии приняли участие правоохранительные структуры, пограничные и таможенные органы, службы безопасности, подразделения финансовых разведок государств - членов ОДКБ. Участники операции получили возможность укрепить прямые контакты между компетентными органами государств - членов ОДКБ и государств Евразийского региона, наладить сотрудничество с коллегами из государств - наблюдателей для координации работы и повышения эффективности взаимодействия.

В качестве наблюдателей в операции приняли участие Управление ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Комитет глав правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ, Центральноазиатский региональный информационно-координационный центр по борьбе с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами.-0-

 
 
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В мероприятии приняли участие правоохранительные структуры, пограничные и таможенные органы, службы безопасности, подразделения финансовых разведок государств -...
 
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