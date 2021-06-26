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В Беларуси отмечают День работников прокуратуры - сотрудников ведомства поздравил Президент

26.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Верный путь служения закону, справедливости и праву. Сегодня в Беларуси отмечается День работников прокуратуры. Эффективная и своевременная защита прав граждан и интересов государства, борьба с преступностью и коррупцией  - главные задачи остаются неизменными. Александр Лукашенко направил поздравление в адрес сотрудников ведомства.


Поздравление Президента с Днем работников прокуратуры


"Специфика вашей работы требует особых качеств - объективности, принципиальности, стойкости и кристальной честности, ведь в той постоянной борьбе с преступностью и проявлениями коррупции, которую вы ведете, против вас действуют люди, отрицающие все правила и нормы морали. От вашей четкой, слаженной работы и принципиальной позиции во многом зависит дальнейшее развитие Беларуси, гражданский мир и согласие в нашем обществе, поскольку вы координируете правоохранительную деятельность государственных органов, защищаете конституционный строй, эффективно противодействуя всем попыткам дестабилизировать обстановку в стране, вносите весомый вклад в обеспечение законности, прав граждан, суверенитета и национальной безопасности".


Как подчеркнул генеральный прокурор Андрей Швед, если уже удалось потушить социальный пожар в государстве, то впереди предстоит противодействие внешнему санкционному и информационному воздействию. Вместе с тем постоянного внимания требуют вопросы соблюдения трудовых прав, обеспечение детского благополучия и защита прав несовершеннолетних как задач социально-ориентированного государства. В этом году прокуратуре исполнилось 99 лет. По традиции состоялось торжественное собрание. Генеральный прокурор Андрей Швед вручил коллегам государственные награды за образцовое исполнение служебных обязанностей.



 
 
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Верный путь служения закону, справедливости и праву. Сегодня в Беларуси отмечается День работников прокуратуры. Эффективная и своевременная защита прав граждан и...
 
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