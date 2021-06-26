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П. Фельдман: Запад до сих пор считает себя экономическим пупом Земли, но это не так

26.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


От санкций, введенных против Беларуси, также страдают и граждане Евросоюза. Такое мнение нашему телеканалу высказал политолог Павел Фельдман. По его словам, здравомыслящие европейцы перестанут в итоге голосовать за тех, кто ради политических амбиций готов пойти против собственного народа.

Павел Фельдман,  замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

Они готовы терять сотрудничество с белорусским бизнесом и готовы отрезать своих потребителей от качественных белорусских товаров. Они готовы терять деньги и на экспорте этих самых белорусских товаров в другие зарубежные страны за счет собственных транзитных мощностей. Вот и получается, что руководство некоторых европейских государств ставит свои политические амбиции выше интересов собственного же бизнеса. Она, действуя в ущерб предпринимателям и гражданам этих государств, давит на Беларусь.

"Хочется только надеяться на то, что эти граждане, страдающие от антибелорусских санкций, в конечный момент поймут, что это им невыгодно. И в Польше, Литве, Латвии, Эстонии просто начнут голосовать за других политиков - трезво мыслящих, прагматичных и не настроенных на разжигание международных конфликтов", - добавил политолог.



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От санкций, введенных против Беларуси, также страдают и граждане Евросоюза. Такое мнение нашему телеканалу высказал политолог Павел Фельдман. По его словам,...
 
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