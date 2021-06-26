В лесах напряженная обстановка - более 100 районов в стране ограничены для посещения

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Из-за жары ситуация в лесах по-прежнему напряженная. По словам специалистов, основная проблема - в антропогенном факторе. Человек не учитывает сложившуюся обстановку и по-прежнему беспечно обращается с огнем. Реагировать на сигнал тревоги бригады лесной охраны готовы в любую минуты. Именно они первые прибывают на место чрезвычайной ситуации и начинают локализовывать пожар еще до приезда МЧС.





Более 100 районов в стране ограничены для посещения.



Карту запретов можно найти на сайте Министерства лесного хозяйства. Нарушителей установленных вынужденных мер ждет штраф.







