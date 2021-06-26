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Непогода в Беларуси - без электричества остались сотни населенных пунктов
26.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси энергетики оперативно возвращают свет в дома после разгула стихии. Дожди и порывистый ветер резко обрушились после жары. Бушевала буря и ночью.
Всего за прошедшие сутки восстановлено электроснабжение 765 населенных пунктов (в основном Витебская и Гомельская область, немного Минская, незначительно Гродненская и Могилевская).
Сейчас перебои с электричеством испытывают небольшие деревни. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в некоторых населенных пунктах Шумилинского и Городокского районов. Для ускорения выполнения аварийно-восстановительных работ в наиболее пострадавшие районы направлены дополнительные бригады и спецтехника. Создан ситуационный штаб по координации работ по ликвидации аварий.
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В Беларуси энергетики оперативно возвращают свет в дома после разгула стихии. Дожди и порывистый ветер резко обрушились после жары. Бушевала буря и ночью. ...
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