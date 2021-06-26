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Непогода в Беларуси - без электричества остались сотни населенных пунктов

26.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси энергетики оперативно возвращают свет в дома после разгула стихии. Дожди и порывистый ветер резко обрушились после жары. Бушевала буря и ночью.

Всего за прошедшие сутки восстановлено электроснабжение 765 населенных пунктов (в основном Витебская и Гомельская область, немного Минская, незначительно Гродненская и Могилевская). 

Сейчас перебои с электричеством испытывают небольшие деревни. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в некоторых населенных пунктах Шумилинского и Городокского районов. Для ускорения выполнения аварийно-восстановительных работ в наиболее пострадавшие районы направлены дополнительные бригады и спецтехника. Создан ситуационный штаб по координации работ по ликвидации аварий.



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В Беларуси энергетики оперативно возвращают свет в дома после разгула стихии. Дожди и порывистый ветер резко обрушились после жары. Бушевала буря и ночью. ...
 
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Энергетики восстановили электроснабжение в 765 населенных пунктах Беларуси
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