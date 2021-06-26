Непогода в Беларуси - без электричества остались сотни населенных пунктов

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В Беларуси энергетики оперативно возвращают свет в дома после разгула стихии. Дожди и порывистый ветер резко обрушились после жары. Бушевала буря и ночью.

Всего за прошедшие сутки восстановлено электроснабжение 765 населенных пунктов (в основном Витебская и Гомельская область, немного Минская, незначительно Гродненская и Могилевская).