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Депутаты приняли законопроект об изменении законов о вопросах профилактики правонарушений
26.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пятая сессия нижней палаты парламента накануне завершила свою работу. В ходе заседания депутаты рассмотрели 7 вопросов. Один из них касается домашнего насилия - соответствующий законопроект приняли в первом чтении. Речь о том, чтобы законодательно усилить защиту граждан. В частности, новая редакция документа предполагает расширение списка лиц, которые попадают под действие закона. При разработке документа за основу брали зарубежный и отечественный опыт.
Кроме того, депутаты в первом чтении
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Пятая сессия нижней палаты парламента накануне завершила свою работу. В ходе заседания депутаты рассмотрели 7 вопросов. Один из них касается домашнего насилия -...
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