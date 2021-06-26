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Депутаты приняли законопроект об изменении законов о вопросах профилактики правонарушений

26.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пятая сессия нижней палаты парламента накануне завершила свою работу. В ходе заседания депутаты рассмотрели 7 вопросов. Один из них касается домашнего насилия - соответствующий законопроект приняли в первом чтении. Речь о том, чтобы законодательно усилить защиту граждан. В частности, новая редакция документа предполагает расширение списка лиц, которые попадают под действие закона. При разработке документа за основу брали зарубежный и отечественный опыт. 


Кроме того, депутаты в первом чтении приняли законопроект об изменении Конституции Республики Беларусь, поддержали поправки в проект закона о защите суверенитета и конституционного строя. Во втором чтении одобрили документ о таможенном регулировании Беларуси.



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Пятая сессия нижней палаты парламента накануне завершила свою работу. В ходе заседания депутаты рассмотрели 7 вопросов. Один из них касается домашнего насилия -...
 
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