Депутаты приняли законопроект об изменении законов о вопросах профилактики правонарушений

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Пятая сессия нижней палаты парламента накануне завершила свою работу. В ходе заседания депутаты рассмотрели 7 вопросов. Один из них касается домашнего насилия - соответствующий законопроект приняли в первом чтении. Речь о том, чтобы законодательно усилить защиту граждан. В частности, новая редакция документа предполагает расширение списка лиц, которые попадают под действие закона. При разработке документа за основу брали зарубежный и отечественный опыт.





Кроме того, депутаты в первом чтении приняли законопроект об изменении Конституции Республики Беларусь , поддержали поправки в проект закона о защите суверенитета и конституционного строя. Во втором чтении одобрили документ о таможенном регулировании Беларуси.