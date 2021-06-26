Молодежь вместе строит будущее своей страны - Воронюк

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь вместе строит будущее своей страны, заявил сегодня первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк во время открытия третьего трудового семестра БРСМ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Уважение к человеку труда и трудолюбие объединяет сотни поколений белорусов, которые жили и трудились на этой земле. Несколько сотен лет назад наши предки днем трудились в поле, а вечером приходили домой и наносили на свою одежду уникальный узор - орнамент. Именно этот узор сегодня украшает Государственный флаг Республики Беларусь. Труд и наш орнамент - то, что нас объединяет со всеми поколениями, жившими до нас, - сказал Дмитрий Воронюк. - Все, что мы сегодня созидаем, создаем своими руками, те объекты, которые вырастают на наших глазах по всей стране, говорит, что мы вместе строим будущее".

Первый секретарь ЦК БРСМ пожелал бойцам студотрядов, чтобы их лето было насыщено эмоциями. "Чтобы вы поработали, подружились и чтобы молодость, труд и романтика всегда были в вашем сердце", - добавил он.

Сегодня на площади Государственного флага в Минске состоялось республиканское открытие третьего трудового семестра 2021. Одно из самых знаковых мероприятий Белорусских студенческих отрядов БРСМ (БСО) объединило более 700 бойцов СО из всех регионов страны. Старт мероприятию дала хореографическая постановка "БСО. Беларусь единая".

Центральным событием республиканского открытия третьего трудового семестра стала торжественная церемония вручения трудовых путевок командирам отрядов областных и республиканских трудовых проектов для работы на различных объектах страны. К слову, трудовые путевки вручены сводному студенческому отряду трудового проекта "Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" (строительство инфраструктуры Островца, работа на строительных объектах БелАЭС) и сводному студенческому отряду молодежного производственного проекта "Атлант-2021", бойцы которых с начала новой недели приступят к работе в местах дислокации.

Студотрядовское движение - ведущее направление деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Год народного единства стал рекордным по количеству желающих трудоустроиться в составе студенческих отрядов. По последним данным, заявки на работу в студотрядах различных профилей подали 29 275 человек. Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ (РШСО) заключил 1149 договоров на трудоустройство 17 404 человек. В рамках круглогодичной трудовой занятости с января 2021 года в составе 403 отрядов трудоустроены 5567 человек.

В этом трудовом семестре РШСО БРСМ намерен реализовать ряд трудовых проектов. Среди них "Город молодости" (на 100 человек) и "Атлант-2021" (участники - около 235 студентов региональных учреждений высшего образования). С начала июня на базе Всероссийского детского центра "Орленок" работает российско-белорусский студенческий отряд, в его составе - студенческий педагогический отряд из Витебского государственного университета имени П.М. Машерова и два сводных сервисных отряда из Витебской и Гомельской областей. В рамках соглашения между БРСМ и Общероссийской молодежной общественной организацией "Мобильные кадры России" реализуется трудовой проект по реконструкции автомагистралей М1 и М12 на территории России, в нем уже участвуют 66 человек. Также в рамках соглашения о сотрудничестве между БРСМ и "Беллегпромом" на предприятиях концерна будут работать 200 студотрядовцев.-0-