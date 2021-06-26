Республиканское открытие третьего трудового семестра БРСМ состоялось в Минске

Источник материала: БелТА

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на площади Государственного флага сегодня состоялось республиканское открытие третьего трудового семестра - 2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже стало доброй традицией в рамках Дня молодежи, а с этого года и студенчества в торжественной атмосфере вручать трудовые путевки, открывать третий трудовой семестр. Трудолюбие, целеустремленность, ответственное отношение к делу и желание быть причастным к реальным делам государства всегда отличало белорусскую молодежь и в целом весь белорусский народ", - сказал во время открытия второй секретарь ЦК БРСМ, координатор студотрядовского движения Александр Прохоров.

По его словам, белорусские студенческие отряды - один из важнейших элементов в реализации государственной молодежной политики. "Это реальные дела, конкретные поступки. Здорово, что при поддержке правительства и лично Президента у нас есть все условия, чтобы молодые люди в свободное от учебы время могли поработать, внести вклад в развитие предприятий, конкретного региона, страны в целом. И, что немаловажно, достойно заработать", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Одно из самых знаковых мероприятий Белорусских студенческих отрядов БРСМ (БСО) объединило более 700 бойцов СО из всех регионов страны. Старт мероприятию дала хореографическая постановка "БСО. Беларусь единая".

Центральным событием республиканского открытия третьего трудового семестра стала торжественная церемония вручения трудовых путевок командирам отрядов областных и республиканских трудовых проектов для работы на различных объектах страны. К слову, трудовые путевки вручены сводному студенческому отряду трудового проекта "Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" (строительство инфраструктуры Островца, работа на строительных объектах БелАЭС) и сводному студенческому отряду молодежного производственного проекта "Атлант-2021", бойцы которых с начала недели приступят к работе в местах дислокации.

Праздничная программа БСО насыщена различными видами активностей. К примеру, в 14.30 в "Чижовка-Арене" бойцы студотрядов примут участие в состязаниях по сдаче нормативов физкультурно-спортивного комплекса "Борись! Стремись! Побеждай!" (прототип ГТО). ФСК направлен на сплочение и повышение интереса бойцов студотрядов к спорту, ведению здорового образа жизни. Комплекс не только пользуется большой популярностью у ребят, но и стал частью организации их полезного досуга.

Ближе к вечеру ребята примут участие молодежном проекте "Время твоих возможностей" (гала-вечеринка на открытом воздухе) с участием кавер-бэнда Velvet, Тео, Анжелики Пушновой, группы PROвокация и хедлайнеров молодежного праздника - белорусского музыканта Мэвла и российской группы Dаbro.

Во время вечеринки на площадке у Дворца спорта каждый желающий сможет включиться в чемпионат по сбору пазлов "Пабудавана з удзелам студатрада", а также с изображениями государственных символов Беларуси, сыграть партию в студотрядовские шашки (доска для игры занимает более четырех квадратов, а каждая шашка не менее 20 см в диаметре).

Кроме того, еще не поздно стать участником студотрядовского движения и включиться в третий трудовой семестр. Сделать это можно на вечеринке во время промопроекта "Выбираем студотряд".

Студотрядовское движение - ведущее направление деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Год народного единства стал рекордным по количеству желающих трудоустроиться в составе студенческих отрядов. По последним данным, заявки на работу в студотрядах различных профилей подали 29 275 человек. Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ (РШСО) заключил 1149 договоров на трудоустройство 17 404 человек. В рамках круглогодичной трудовой занятости с января 2021 года в составе 403 отрядов трудоустроено 5567 человек.

В этом трудовом семестре РШСО БРСМ намерен реализовать ряд трудовых проектов. Среди них "Город молодости" (на 100 человек) и "Атлант-2021" (участники - около 235 студентов региональных учреждений высшего образования). С начала июня на базе Всероссийского детского центра "Орленок" работает российско-белорусский студенческий отряд, в его составе - студенческий педагогический отряд из Витебского государственного университета имени П.М. Машерова и два сводных сервисных отряда из Витебской и Гомельской областей. Между БРСМ и Общероссийской молодежной общественной организацией "Мобильные кадры России" реализуется трудовой проект по реконструкции автомагистралей М1 и М12 на территории России, в котором уже участвуют 66 человек. Также в рамках соглашения о сотрудничестве между БРСМ и "Беллегпромом" на предприятиях концерна будут работать 200 студотрядовцев.-0-