Источник материала: БелТА

26 июня, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. На фестивале "Вытокi" отчетливо чувствуется атмосфера единения. Об этом сказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на открытии спортивно-культурного фестиваля в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Мозырь - четвертый город, который принимает фестиваль. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что эта идея себя оправдывает. Фестиваль называют и спортивным, и культурным, и семейным. Мы видим, что он дарит много хороших эмоций. На празднике отчетливо чувствуется атмосфера единения, когда приходят целыми семьями, когда родители радуются спортивным достижениям детей. Ребята выступают на разных площадках, родители тоже пробуют различные виды спорта, тренируются", - сказал председатель ФПБ.

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Фото Сергея Холодилина